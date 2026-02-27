Bóka János: A Barátság kőolajvezeték ügye jogi lépések lehetőségét is felveti

Az elmúlt napokban tovább éleződött a vita Budapest és Kijev között, miután Orbán Viktor miniszterelnök nyílt levélben szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy fejezze be – a kormányfő megfogalmazása szerint – magyarellenes politikáját, és indítsa újra a Magyarország energiaellátásában kulcsszerepet játszó Barátság kőolajvezetéket. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdai felszólalásában egyértelművé tette: a kormány továbbra sem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, mert az álláspontja szerint súlyos gazdasági és szuverenitási következményekkel járna Magyarország és az unió számára egyaránt. Az Index szerint úgy fogalmazott, Brüsszel „háborúpárti politikája”, az Ukrajnának juttatott több száz milliárd eurós támogatás, és az energiapolitikai döntések olyan terheket rónának a magyar családokra, amelyeket a kabinet nem kíván vállalni. Most a felszólalását követően kérdeztük a tárcavezetőt.

Bóka János részletesen beszélt arról, hogy látják a Barátság kőolajvezeték ügyét - sajnos kevesen állnak Magyarország mellé

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Az Index kérdésére, hogy a hét első felében milyen fogadtatásban részesült Brüsszelben, és mennyire került szóba a Barátság kőolajvezeték ügye, Bóka János elmondta, hogy formálisan ugyan nem szerepelt a kérdés a tanácsülés napirendjén, de egy másik pont – amely az Európai Tanács soron következő, márciusi ülésének előkészítését szolgálta – alatt az Ukrajnáról szóló vita gyakorlatilag erre a témára fókuszált. A miniszter szerint hosszú és kifejezetten érzelmes eszmecsere bontakozott ki, több alkalommal emelt hangnemben.

A tanácsülésen komoly vita bontakozott ki arról, hogy Magyarország blokkolhatja-e a 90 milliárd eurós ukrán hitelcsomag folyósítását a Barátság kőolajvezeték ügye miatt.

Több tagállam határozottan azt az álláspontot képviselte, hogy a két kérdésnek nincs köze egymáshoz.

Bóka János szerint viszont nem pusztán technikai vagy kereskedelmi vitáról van szó, hanem jogi kötelezettségek megsértéséről is. Ilyen helyzetben felmerül az is, milyen eszközök állnak Magyarország rendelkezésére.

Elsődleges preferenciaként a kétoldalú rendezést említette, ugyanakkor azt mondta, ez az ukrán fél ellenállása miatt ellehetetlenült. Szavai szerint az ukrán kommunikáció gyorsan „orosz kérdéssé” alakította az ügyet, ami szerinte azt jelzi, hogy Kijev túllépett a technikai és jogi szempontokon, és politikai ügyként kezeli a vezetéket. A másik lehetőségként az uniós intézményeken és az uniós jog eszközein keresztüli fellépést nevezte meg. De elmondása szerint az Európai Bizottság szóvivői és illetékes vezetői egyértelművé tették, nem kívánnak nyomást gyakorolni Ukrajnára a vezeték újranyitása érdekében. Az uniós intézmények és a tagállamok többsége nem mutatott megértést a magyar álláspont iránt, és még arra sem volt nyitott, hogy az ukrán féltől független vizsgálattal tisztázza a helyzetet.

Bóka János szerint a kialakult helyzetnek alapvetően több oka van. Az egyik, hogy bizonyos uniós intézmények – ide sorolta az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet –, valamint több tagállam úgy tekint a jelenlegi helyzetre, mintha Európa Ukrajna oldalán hadban állna Oroszországgal szemben. Megfogalmazása szerint ebben a felfogásban Ukrajnát és részben saját magukat is hadviselő félként kezelik, ezért minden kérdést ebből a logikából értelmeznek.