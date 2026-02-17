Bóka János figyelmeztet: Ukrajna csatlakozása a háborút hozná be az EU-ba

Bóka János a Magyarország uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről szóló előadásában kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború a közvetlen szomszédságunkban Európa békéjét és biztonságát veszélyezteti, ennek a fegyveres konfliktusnak a mielőbbi lezárása elengedhetetlenül szükséges.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (k) a tájékoztatóját tartja az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülésén az Országházban 2026. február 17-én. Mellette balról Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, jobbról Molnár Balázs Péter Európa-politikáért felelős helyettes államtitkár.

A magyar kormány álláspontja, hogy ennek a háborúnak nincsen harctéri megoldása, kizárólag fegyverszünet és tartós békemegállapodás zárhatja le – jelezte, hozzáfűzve, Magyarország minden olyan békekezdeményezést támogat, amely a siker reális esélyével kecsegtet.

Az egyetlen ilyen kezdeményezés jelenleg Donald Trump amerikai elnöké. Magyarország a Béketanács alapító tagja, és a szervezet első hivatalos ülésén csütörtökön a magyar miniszterelnök is részt vesz

– közölte. Hozzátette azonban: az Európai Unió mintha azt gondolná, hogy Ukrajna katonai győzelmet arathat vagy legalább is az idő Ukrajnának dolgozik. Mindkét megállapítás téves, és az Európai Unió stratégiai hibát követ el akkor, amikor a háború elhúzásán, nem pedig annak lezárásán dolgozik – szögezte le.

Emlékeztetett, az ukrán katonai és gazdasági támogatás túlnyomó részét most már az uniós tagállamok biztosítják, miközben egyre inkább formát ölt az EU esetleges katonai részvétele a konfliktusban. Számos uniós tagállam bejelentette, hogy bizonyos feltételek mellett kész Ukrajnába katonákat küldeni, az Európai Unióban pedig egyre nyíltabb a beszéd arról, hogy Ukrajna uniós tagságát mint biztonsági garanciát kellene értelmezni, így az EU egésze a fegyveres konfliktus részévé válna – nehezményezte.

Kiemelte azonban, hogy a magyar álláspont a háború kérdésében elválik az uniós intézmények és a tagállamok többségének pozíciójától. Kitért arra is, hogy Ukrajna uniós pénzügyi támogatása a háború kitörése óta mintegy 200 milliárd eurót tett ki, miközben Magyarország uniós csatlakozása óta összesen nettó 73 milliárd eurót kapott az EU-tól. Hozzátette, az Európai Tanács decemberben arról döntött, hogy Ukrajnának 2027 végéig további 90 milliárd euró hitelt folyósít, ám ebben a konstrukcióban Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt. A 2028-2034-es időszakra az EU 100 milliárd euró értékben biztosít finanszírozást Ukrajna számára, ez azonban egy felülről nyitott összeg, elérheti akár a 360 milliárd eurót is – jelezte.