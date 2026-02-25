Bóka János: Nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát

Az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitájában a kormány álláspontját kifejtve a miniszter hangsúlyozta: alapvető és stratégiai fenntartásai vannak a kormányzat elvi elutasításának, és a magyarok jelentős többsége sem támogatja a szomszédos állam uniós tagságát, amely teljes ágazatokat veszélyeztetne.
Ukrajna csatlakozása nem a békét vinné el Európába, hanem a háborút hozná el Európába – hangsúlyozta Bóka János. Jelezte: bár Magyarország többször is kérte, nem zajlott érdemi vita az uniós intézményekben Ukrajna esetleges csatlakozásának következményeiről, holott a lépés „beláthatatlan biztonsági, gazdasági és költségvetési hatásokkal” járna.
A miniszter hangsúlyozta: szomszédunkban esztelen öldöklés zajlik, amely százezrek életét követeli, és milliókat tesz földönfutóvá, nemzedékek alatt sem begyógyuló sebeket okoz, ezért alapvető erkölcsi kötelesség megtenni mindent, hogy a vérontás a lehető leghamarabb véget érjen. Felidézte:
Magyarország kormánya a kezdetektől foga a béke mellett állt, minden, a siker valódi eséllyel kecsegtető kezdeményezést támogatott, és maga is aktív szerepet vállalt a bélke elősegítésében, a diplomáciai kezdeményezések támogatása mellett a Béketanácshoz való csatlakozással is.
Az Európai Unió nem ezt az utat választotta; a háború első napjaitól kezdve annak kiterjesztésén, sőt globalizálásán és eszkalációján dolgozott az Egyesült Államok demokrata adminisztrációjával szoros együttműködésben – mondta Bóka János. Hozzátette, „Brüsszel gyakorlatilag hadviselő félként viselkedett és viselkedik ma is”, Európa pedig „kényszerpályára került, és folyamatosan szenvedi ennek egyre súlyosabb hátrányos következményeit”.