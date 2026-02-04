Indul a katonaorvos-képzés! Nyugat-Európa már háborúra készül

Bóka János az Igazság órája vendégeként arra a felvetésre, miszerint Belgiumban már az általános orvosi képzés része lesz a katonaorvosi képzés, mivel súlyos háborús sérüléseket el kell tudniuk látni a belga orvosoknak, úgy reagált,

Nehéz azt mondani, hogy az európai politikai elit nem valóban egy háborúra készül.”

A miniszter azt is kifejtette, hogy már a háború kezdési időpontját is kijelölték, merthogy állításuk szerint 2030-ra kell az Európai Uniónak egy fegyveres konfliktusra készen állni.

Bóka János szerint az első világháborút se akarta senki, de ahogy akkor is, most szintén azt a narratívát erőltetik, miszerint ez a háború is elkerülhetetlen.

Csak hát egy háborúban nem a jó és a rossz áll egymással szemben, a háború az egy dolgot dönt el, azt, hogy ki marad életben és ki hal meg”

– figyelmeztetett a miniszter.

Ezért az embereknek az életet kell választaniuk, és ezt a döntésüket kell rákényszeríteniük a háborúpárti politikai elitre.