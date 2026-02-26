Bóka János arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán fél folyamatosan akadályozza a Barátság kőolajvezeték helyzetének a tisztázását.

Bóka János: Ukrajna akadályozza, hogy magyar szakértők ellenőrizzék a Barátság kőolajvezeték állapotát – Fotó: Mediaworks

Ez önmagában is több kérdést felvet:

Miért nincs érdekükben a tények tisztázása?

Milyen politikai megfontolásból tartják lezárva a vezetéket?

A miniszter kijelentette,

Magyarország tényfeltáró bizottság kiküldését követeli magyar és szlovák szakértők részvételével.”

Magyarországnak ugyanis szüksége van arra, hogy minden eszközzel megvédje a magyar családok energiaellátását.