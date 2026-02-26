Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Fontos

Egy magyar közéleti ikon bukott meg örök időkre – itt van Deák Dániel bejelentése

Bóka János

Bóka János: Ukrajna akadályozza, hogy magyar szakértők ellenőrizzék a Barátság kőolajvezeték állapotát

25 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden jel arra utal, hogy az ukránok nem szeretnék, ha bárki a helyszínen vizsgálhatná, mi is történt valójában, és milyen állapotban van a vezeték – mutatott rá Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bóka JánosukrajnaBarátság kőolajvezetékSzlovákiaháború

Bóka János arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán fél folyamatosan akadályozza a Barátság kőolajvezeték helyzetének a tisztázását.

Bóka János: Ukrajna akadályozza, hogy magyar szakértők ellenőrizzék a Barátság kőolajvezeték állapotát
Bóka János: Ukrajna akadályozza, hogy magyar szakértők ellenőrizzék a Barátság kőolajvezeték állapotát – Fotó: Mediaworks 

Ez önmagában is több kérdést felvet:

  • Miért nincs érdekükben a tények tisztázása?
  • Milyen politikai megfontolásból tartják lezárva a vezetéket?

A miniszter kijelentette, 

Magyarország tényfeltáró bizottság kiküldését követeli magyar és szlovák szakértők részvételével.”

Magyarországnak ugyanis szüksége van arra, hogy minden eszközzel megvédje a magyar családok energiaellátását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!