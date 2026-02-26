Bóka János: Ukrajna akadályozza, hogy magyar szakértők ellenőrizzék a Barátság kőolajvezeték állapotát

Minden jel arra utal, hogy az ukránok nem szeretnék, ha bárki a helyszínen vizsgálhatná, mi is történt valójában, és milyen állapotban van a vezeték – mutatott rá Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter.
Bóka János arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán fél folyamatosan akadályozza a Barátság kőolajvezeték helyzetének a tisztázását.
Ez önmagában is több kérdést felvet:
- Miért nincs érdekükben a tények tisztázása?
- Milyen politikai megfontolásból tartják lezárva a vezetéket?
A miniszter kijelentette,
Magyarország tényfeltáró bizottság kiküldését követeli magyar és szlovák szakértők részvételével.”
Magyarországnak ugyanis szüksége van arra, hogy minden eszközzel megvédje a magyar családok energiaellátását.
