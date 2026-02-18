Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durván nekimentek Zelenszkijnek – őrjöngenek a „bohóc” kijelentése miatt

Fontos!

Kezdeményezték a Nemzeti Válsághelyzet Munkacsoportot összehívását

bóka jános

Bóka János az ukránoknak: Magyarországot nem lehet megzsarolni és megfélemlíteni

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Magyarországot, Magyarország kormányát nem lehet megzsarolni és megfélemlíteni” – szögezte le Bóka János a Barátság kőolajvezeték ügyében. A miniszter szerint a vezeték zárva tartása kizárólag politikai döntés, amelynek célja, hogy a választási kampány idején zavart és bizonytalanságot keltsenek Magyarországon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bóka jánoskormányeurópai unió

„A Barátság kőolajvezeték ma olyan állapotban van, hogy tökéletesen alkalmas kőolaj továbbítására Magyarországra” – hangsúlyozta közösségi oldalán Bóka János, aki szerint az ukrán fél döntése, miszerint zárva tartja a vezetéket, kizárólag politikai indíttatású.

Bóka János, Ukránok, barátság kőolajvezeték
Bóka János Fotó:  Facebook

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter három pontban foglalta össze a kialakult helyzet lényegét. Elsőként leszögezte: a Barátság vezeték műszaki állapota lehetővé tenné a folyamatos szállítást, tehát nem technikai, hanem politikai döntés következtében áll a tranzit.

Másodikként arról beszélt, hogy a lépés célja a választási kampány időszakában zavart és bizonytalanságot kelteni Magyarországon, valamint nyomást gyakorolni a magyar kormányra és a választókra. Értelmezése szerint mindez annak érdekében történik, hogy olyan kormány kerüljön hatalomra, amely támogatná Ukrajna katonai és pénzügyi segítését, illetve európai uniós csatlakozását. Úgy fogalmazott: 

mindez Brüsszelnek sincs ellenére, mivel – állítása szerint – az Európai Unió nem Magyarországot és Szlovákiát támogatja, hanem helyreállítási menetrendet kér az ukrán féltől, noha „hetek óta nincs mit helyreállítani”.

A miniszter ugyanakkor világossá tette: Magyarországot és a magyar kormányt nem lehet megzsarolni és megfélemlíteni. Kiemelte, hogy a kabinet garantálja az ország energiaellátását, és szlovák partnereikkel együttműködve megfelelő válaszlépéseket tettek Ukrajnával szemben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!