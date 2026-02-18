Bóka János az ukránoknak: Magyarországot nem lehet megzsarolni és megfélemlíteni

„A Barátság kőolajvezeték ma olyan állapotban van, hogy tökéletesen alkalmas kőolaj továbbítására Magyarországra” – hangsúlyozta közösségi oldalán Bóka János, aki szerint az ukrán fél döntése, miszerint zárva tartja a vezetéket, kizárólag politikai indíttatású.

Bóka János Fotó: Facebook

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter három pontban foglalta össze a kialakult helyzet lényegét. Elsőként leszögezte: a Barátság vezeték műszaki állapota lehetővé tenné a folyamatos szállítást, tehát nem technikai, hanem politikai döntés következtében áll a tranzit.

Másodikként arról beszélt, hogy a lépés célja a választási kampány időszakában zavart és bizonytalanságot kelteni Magyarországon, valamint nyomást gyakorolni a magyar kormányra és a választókra. Értelmezése szerint mindez annak érdekében történik, hogy olyan kormány kerüljön hatalomra, amely támogatná Ukrajna katonai és pénzügyi segítését, illetve európai uniós csatlakozását. Úgy fogalmazott:

mindez Brüsszelnek sincs ellenére, mivel – állítása szerint – az Európai Unió nem Magyarországot és Szlovákiát támogatja, hanem helyreállítási menetrendet kér az ukrán féltől, noha „hetek óta nincs mit helyreállítani”.

A miniszter ugyanakkor világossá tette: Magyarországot és a magyar kormányt nem lehet megzsarolni és megfélemlíteni. Kiemelte, hogy a kabinet garantálja az ország energiaellátását, és szlovák partnereikkel együttműködve megfelelő válaszlépéseket tettek Ukrajnával szemben.