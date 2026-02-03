Hírlevél
Bóka János: Amit Weberék Brüsszelben kitalálnak, azt a Tisza itthon végrehajtaná – videó

11 perce
Az Igazság órája keddi vendége az európai uniós ügyekért felelős miniszter, akivel a műsorvezető, Németh Balázs arról is beszélget, hogy a rezsicsökkentés fenntartása érdekében Magyarország bíróságon támadja meg az orosz energiahordozók importtilalmára vonatkozó brüsszeli döntést. Bóka Jánossal szóba kerül a vétójog, a hadikölcsön és a balhézó tiszás provokátor is. Cikkünk frissül.
bóka jánoseurópai néppárttiszaigazság órájabrüsszelmagyar péterháborúrezsicsökkentés

Zágrábban gyűltek össze Magyar Péter szövetségesei Friedrich Merztől és Donald Tusktól, Ursula von der Leyenen át Manfred Weberig. Ugyanaz a brüsszeli elit, amelyik évek óta a háború irányába tolja Európát. A találkozón az Európai Néppárt vezetői megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna további támogatása és az uniós védelmi együttműködés elmélyítése mellett – írta Bóka János kedden, Facebook oldalán.

BókaJános, Bóka János,
Bóka János: Megvédjük Magyarország energiabiztonságát és megvédjük a rezsicsökkentést!
Fotó: Facebook/Fidesz-frakció

A Tisza Párt az Európai Néppárt része. Manfred Weber Magyar Péter brüsszeli főnöke. Amit Weberék Brüsszelben kitalálnak, azt a Tisza itthon végrehajtaná

– tette hozzá a miniszter.

Bóka János: Megvédjük Magyarország energiabiztonságát és megvédjük a rezsicsökkentést!

Cikkünk frissül…

 

 

