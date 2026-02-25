Bokros Lajos nem áll le: követeli a plusz nyugdíjak eltörlését

Újabb videót talált az Ellenpont, ahol a Tisza Párt környékén megjelent Bokros Lajos a 13. és egyben értelemszerűen ezzel a 14. havi-nyugdíj eltörlését követeli – írta az Ellenpont szerdán.

Bokros Lajos: Ezzel nem lehet választást nyerni

Fotó: YouTube/Ellenpont

A lap felidézi, Bokros ősszel a bukott kommunista tévésnek, Juszt Lászlónak nyilatkozott, és azt mondta, senki nem fizet 13 hónapon keresztül nyugdíjjárulékot.