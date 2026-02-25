Bokros Lajos nem áll le: követeli a plusz nyugdíjak eltörlését

Újabb videót talált az Ellenpont, ahol a Tisza Párt környékén megjelent Bokros Lajos a 13. és egyben értelemszerűen ezzel a 14. havi-nyugdíj eltörlését követeli – írta az Ellenpont szerdán.
A lap felidézi, Bokros ősszel a bukott kommunista tévésnek, Juszt Lászlónak nyilatkozott, és azt mondta, senki nem fizet 13 hónapon keresztül nyugdíjjárulékot.
Ráadásul még a nyugdíjszámítás módját is megváltoztatná, áttérve az úgynevezett svájci indexálásra, pedig azt még ő is elismeri, hogy ez a kettő együtt súlyosan érintené a nyugdíjasokat.
Bokros Lajos: Ezzel nem lehet választást nyerni
Bokros szavai egybevágnak a Tisza Párt kiszivárgott, megszorító programjával, amivel kapcsolatban Csercsa Balázs, a Tisza Pártot elhagyó aktivista erősítette meg, hogy valódi – teszik hozzá, felhívva a figyelmet Bokros szavaira, tudniillik ő is titkolná a Tisza terveit a nyugdíjakkal kapcsolatban:
Ezt nagyon nehéz lenne mondjuk visszavenni, és biztos, hogy ezzel nem lehet választást nyerni, hogy na, én meg akarom szüntetni a 13. havi nyugdíjat."
Az Ellenpont teljes írása ide kattintva tekinthető meg.