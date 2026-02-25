Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látni kell!

Orbán Viktor háromfrontos kampányt indított a one-man-show ellen

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Bokros Lajos

Bokros Lajos nem áll le: követeli a plusz nyugdíjak eltörlését

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt környékén nincs egyedül ezzel a véleményével. A Tisza Párt tanácsadói körében egyöntetű vélemény, hogy a 13. (és 14.) havi nyugdíjat el kell törölni. Bokros Lajos újabb videóban buktatja le Magyar Péteréket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bokros LajosTisza Pártmegszűntet14. havi nyugdíjVálasztás 202613. havi nyugdíj

Újabb videót talált az Ellenpont, ahol a Tisza Párt környékén megjelent Bokros Lajos a 13. és egyben értelemszerűen ezzel a 14. havi-nyugdíj eltörlését követeli – írta az Ellenpont szerdán.

BokrosLajos, Bokros Lajos, bokroslajos
Bokros Lajos: Ezzel nem lehet választást nyerni
Fotó: YouTube/Ellenpont

A lap felidézi, Bokros ősszel a bukott kommunista tévésnek, Juszt Lászlónak nyilatkozott, és azt mondta, senki nem fizet 13 hónapon keresztül nyugdíjjárulékot.

Bukott balliberális pénzügyminiszter leplezte le a Tisza Pártot – videó

Ráadásul még a nyugdíjszámítás módját is megváltoztatná, áttérve az úgynevezett svájci indexálásra, pedig azt még ő is elismeri, hogy ez a kettő együtt súlyosan érintené a nyugdíjasokat.

Bokros Lajos: Ezzel nem lehet választást nyerni

Bokros szavai egybevágnak a Tisza Párt kiszivárgott, megszorító programjával, amivel kapcsolatban Csercsa Balázs, a Tisza Pártot elhagyó aktivista erősítette meg, hogy valódi – teszik hozzá, felhívva a figyelmet Bokros szavaira, tudniillik ő is titkolná a Tisza terveit a nyugdíjakkal kapcsolatban:

Ezt nagyon nehéz lenne mondjuk visszavenni, és biztos, hogy ezzel nem lehet választást nyerni, hogy na, én meg akarom szüntetni a 13. havi nyugdíjat."

Az Ellenpont teljes írása ide kattintva tekinthető meg.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!