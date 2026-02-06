Hallani sem akar családi adókedvezményről a Tisza-közeli közgazdász

A Mandiner beszámolója szerint Bokros Lajos a Klubrádió egyik műsorában arról beszélt, hogy szerinte jelentős átalakításokra lenne szükség a magyar gazdaságban. A volt pénzügyminiszter bírálta az árrésstopot, és úgy vélekedett, hogy az áfarendszert is át kellene alakítani, ami több jelenleg kedvezményes kulcs alá tartozó termék és szolgáltatás drágulását hozná.

Bokros Lajos hallani sem akar családi adókedvezményekről (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Bokros Lajos hajmeresztő tervet vázolt fel

Az SZJA kapcsán Bokros az egykulcsos rendszer megszüntetését és

háromkulcsos, progresszív adó bevezetését javasolta: 500 ezer forintig 10 százalékos, a következő sávban 20 százalékos, efölött pedig 30 százalékos kulccsal.

Emellett a kedvezmények és mentességek jelentős részének eltörléséről is beszélt, köztük a családi adókedvezményről és több, gyermekes családokat érintő adókönnyítésről. Ezek az elképzelések több ponton egybeesnek a Tisza Párthoz köthető, korábban kiszivárgott programterv irányaival, amely szintén progresszív adórendszert és számos kedvezmény kivezetését vetette fel. Bokros korábban is hasonlóan radikális lépések szükségességéről beszélt, többek között adóemeléseket és a jegybank aranytartalékának értékesítését is felvetette.