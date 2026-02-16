Boros Bánk Levente: A háborúellenes gyűlések összekovácsolják a nemzeti oldalt

A tavaly október 23-i, a valaha volt legnagyobb békemenet után jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy útjára indul a digitális polgári körök (DPK) első országjárása. A miniszterelnök akkor úgy fogalmazott: az október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb, ezért a DPK szeptemberi országos találkozója után úgy döntött, útjára indítja a digitális polgári körök első országjárását. A rendezvények sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy mindig telt házasak és jó hangulatúak, ami erősíti az összetartozást a jobboldalon – idézte fel Boros Bánk Levente a Magyar Nemzetnek. A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint a szerveződési formát újította meg a kormány a modern technikához igazodva, digitális formában.

Boros Bánk Levente szerint a DPK politikai innovációnak számít (Fotó: Facebook)

– A Digitális Polgári Körök a 2025-ös nyár innovációja a kormánypártok részéről. Ezek előzményei az offline polgári körök, amelyekkel a 2002-es választási vereség után indították el a nemzeti oldal talpra állását. Ezek közösségteremtő és -összetartó funkcióval bírtak, és segítettek országos hálózattá bővíteni és megerősíteni a konzervatív jobboldalt – fogalmazott a politológus.

A DPK megteremtette az online jelentétet, ami jellemzően balliberális közeg, így egyértelműen politikai innovációnak nevezhető”

– hangsúlyozta. A politológus arra is kitért, a politika nem elsősorban az online térben zajlik, noha ezt többen próbálják megkérdőjelezni, de ő úgy látja: a személyes találkozóknak mindmáig nagy jelentőségük van, és ezek lehetőségét teremtik meg a háborúellenes gyűlések.

Boros Bánk Levente: Az Orbán-kormány mindig a béke mellett, a háború ellen lépett fel

Emlékeztetett, ezek a gyűlések a háborúval, és az arra épülő kérdésekkel foglalkoznak, annak veszélyét tárják fel, ami érinti a biztonságot, a migrációt, az energiaellátást, a rezsicsökkentést is. – Fontos látni, hogy a háború a hétköznapi életünk szempontjából távoli dolognak tűnik, szerencsére van áram, van élelmiszer-ellátás, van benzin. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a háború első időszakában komolyan felmerültek olyan problémák, hogy lesz-e áram, marad-e a rezsicsökkentés, sorban álltak az emberek a benzinkutakon, helyenként nem volt üzemanyag. Ezek a nehézségek a kormánynak köszönhetően eltűnni látszanak, mert biztosították az energiautánpótlást, nem költötték a pénzt a háborúra. A miniszterelnök a háborúellenes gyűléseken ezt is hangsúlyozza, és azt, hogy ha háborúban állnánk, ezek a dolgok megszűnnének – mutatott rá a politológus.