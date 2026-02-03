Hírlevél
Elhunyt a rendszerváltás meghatározó szakszervezeti alakja

36 perce
Elhunyt a rendszerváltás időszakának meghatározó szakszervezeti vezetője. Borsik János, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének egykori ügyvezető alelnöke és az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének volt elnöke kedden hunyt el.
Elhunyt Borsik János – közölte a Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ). Borsik János 1946. június 22-én született Szentmártonkátán. Vasúti pályafutását 1963-ban villamosmozdony-lakatosként kezdte a MÁV Északi Járműjavítóban, majd mozdonyvezetőként, mozdonyirányítóként és balesetvizsgálóként dolgozott, mielőtt az érdekképviseleti munka felé fordult. 1985-ben jogi diplomát szerzett, az Országos Érdekegyeztető Tanács tagjaként elsősorban munkajogi, kollektív szerződési és bérügyi tárgyalásokban vett részt.

Budapest, 2011. november 9. Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke részt vesz az új munka törvénykönyvéről szóló előterjesztés általános vitáján, az Országgyűlés plenáris ülésén. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
Borsik János nyugdíjazása után is aktív kapcsolatban maradt a szakszervezeti közösséggel (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség)

Borsik János évtizedei a munkavállalókért

1986-tól kapcsolódott be a hivatalos érdekképviseleti munkába a Vasutasok Szakszervezetében, 1990-től a Mozdonyvezetők Szakszervezetének ügyvezető alelnöke lett, majd 2000 és 2012 között az Autonóm Szakszervezetek Szövetségét vezette.  A család úgy fogalmazott: 

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az országos, valamint a MÁV vállalati érdekegyeztetés keretében elért munkavállalói eredmények kiharcolásában.”

Részt vett a Vasutas Nyugdíjpénztár létrehozásában, annak ellenőrző bizottságát is vezette. 2010-ben elsőként kapta meg a Mozdonyvezetőkért Emlékérmet, ugyanebben az évben a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét. Nyugdíjazása után is aktív kapcsolatban maradt a szakszervezeti közösséggel.

 

