Elhunyt a rendszerváltás meghatározó szakszervezeti alakja

Elhunyt Borsik János – közölte a Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ). Borsik János 1946. június 22-én született Szentmártonkátán. Vasúti pályafutását 1963-ban villamosmozdony-lakatosként kezdte a MÁV Északi Járműjavítóban, majd mozdonyvezetőként, mozdonyirányítóként és balesetvizsgálóként dolgozott, mielőtt az érdekképviseleti munka felé fordult. 1985-ben jogi diplomát szerzett, az Országos Érdekegyeztető Tanács tagjaként elsősorban munkajogi, kollektív szerződési és bérügyi tárgyalásokban vett részt.

Borsik János nyugdíjazása után is aktív kapcsolatban maradt a szakszervezeti közösséggel (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség)

Borsik János évtizedei a munkavállalókért

1986-tól kapcsolódott be a hivatalos érdekképviseleti munkába a Vasutasok Szakszervezetében, 1990-től a Mozdonyvezetők Szakszervezetének ügyvezető alelnöke lett, majd 2000 és 2012 között az Autonóm Szakszervezetek Szövetségét vezette. A család úgy fogalmazott:

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az országos, valamint a MÁV vállalati érdekegyeztetés keretében elért munkavállalói eredmények kiharcolásában.”

Részt vett a Vasutas Nyugdíjpénztár létrehozásában, annak ellenőrző bizottságát is vezette. 2010-ben elsőként kapta meg a Mozdonyvezetőkért Emlékérmet, ugyanebben az évben a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét. Nyugdíjazása után is aktív kapcsolatban maradt a szakszervezeti közösséggel.