Bóka János: Brüsszel az európai emberekkel fizettetné meg a háború árát

„A számok egyértelműek. 2025-ben az európai országok által nyújtott katonai támogatás reálértéken 67 százalékkal, míg a humanitárius és pénzügyi támogatás 59 százalékkal emelkedett a 2022–2024 közötti átlaghoz képest” – írta a miniszter. „A katonai támogatás terhe egyre inkább néhány országra hárul, míg a pénzügyi támogatás ma már főként uniós intézményektől érkezik.”
Mindeközben az Európai Bizottság beismerte, hogy dolgoznak az Ukrán Jóléti Terven, amin keresztül a következő 10 évben 1500 milliárd dollárt folyósítanának Kijev részére”
– hangsúlyozta Bóka János.
„Joggal merül fel a kérdés: végső soron ki viseli mindennek a terhét?
Mivel az Európai Uniónak nincs pénze, a háborús politika árát Brüsszel az európai emberekkel, köztük a magyar családokkal fizettetné meg”
- írta.
„Mi viszont nem fogjuk hagyni, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék. A nemzeti petíció kitöltésével nemet mondhatunk a háború további finanszírozására és arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg.”