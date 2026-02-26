Bóka János: Brüsszel az európai emberekkel fizettetné meg a háború árát

A német Kiel Világgazdasági Intézet elemzése szerint az amerikai támogatás visszaesése ellenére 2025-ben az Ukrajnának nyújtott teljes támogatás volumene nem csökkent, mert Európa átvette a finanszírozás döntő részét. Mivel az Európai Uniónak nincs pénze, a háborús politika árát Brüsszel az európai emberekkel, köztük a magyar családokkal fizettetné meg – közölte Bóka János Európa-ügyi miniszter a közösségi oldalán.

„A számok egyértelműek. 2025-ben az európai országok által nyújtott katonai támogatás reálértéken 67 százalékkal, míg a humanitárius és pénzügyi támogatás 59 százalékkal emelkedett a 2022–2024 közötti átlaghoz képest” – írta a miniszter. „A katonai támogatás terhe egyre inkább néhány országra hárul, míg a pénzügyi támogatás ma már főként uniós intézményektől érkezik.” Nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát, mert nem a békét vinné el Ukrajnába, hanem a háborút hozná el Európába - közölte Bóka János (forrás: Facebook/Magyarország Kormánya) Mindeközben az Európai Bizottság beismerte, hogy dolgoznak az Ukrán Jóléti Terven, amin keresztül a következő 10 évben 1500 milliárd dollárt folyósítanának Kijev részére” – hangsúlyozta Bóka János.

„Joggal merül fel a kérdés: végső soron ki viseli mindennek a terhét? Mivel az Európai Uniónak nincs pénze, a háborús politika árát Brüsszel az európai emberekkel, köztük a magyar családokkal fizettetné meg” - írta. „Mi viszont nem fogjuk hagyni, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék. A nemzeti petíció kitöltésével nemet mondhatunk a háború további finanszírozására és arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg.”

