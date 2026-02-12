Hírlevél
európai bíróság

Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) az Európai Bíróság főtanácsnoka által közzétett véleménnyel kapcsolatban csütörtökön.
európai bíróság

„Ma adta ki az egyre inkább politikai fegyverként működő Európai Bíróság főtanácsnoka véleményét, miszerint uniós jogot sért a Szuverenitásvédelmi Hivatal működése. Ez legtöbbször előrevetíti a bíróság későbbi döntését. Nincs ebben semmi újdonság. Ez egy koncepciós per, amiben már rég megírták a hazugságokra épülő ítéletet” – írták.

Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit
Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit Fotó: A kép illusztráció / Getty Images

Hozzátették: az sem véletlen, hogy ez éppen most, közvetlenül a választási kampány hivatalos kezdete előtt látott napvilágot.

Brüsszel így védi be azokat az általa finanszírozott politikai szereplőket és nyomásgyakorlókat, akik azon munkálkodnak, hogy a brüsszeli háborús célokat kiszolgáló bábkormány jusson hatalomra Magyarországon”

 – fogalmaztak.

Hiába próbálják ellehetetleníteni a Hivatal munkáját, minden eszközünkkel fel fogunk lépni a választási kampány külföldi befolyásolásával szemben”

 – közölték.

 

