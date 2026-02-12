„Ma adta ki az egyre inkább politikai fegyverként működő Európai Bíróság főtanácsnoka véleményét, miszerint uniós jogot sért a Szuverenitásvédelmi Hivatal működése. Ez legtöbbször előrevetíti a bíróság későbbi döntését. Nincs ebben semmi újdonság. Ez egy koncepciós per, amiben már rég megírták a hazugságokra épülő ítéletet” – írták.

Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit Fotó: A kép illusztráció / Getty Images

Hozzátették: az sem véletlen, hogy ez éppen most, közvetlenül a választási kampány hivatalos kezdete előtt látott napvilágot.

Brüsszel így védi be azokat az általa finanszírozott politikai szereplőket és nyomásgyakorlókat, akik azon munkálkodnak, hogy a brüsszeli háborús célokat kiszolgáló bábkormány jusson hatalomra Magyarországon”

– fogalmaztak.

Hiába próbálják ellehetetleníteni a Hivatal munkáját, minden eszközünkkel fel fogunk lépni a választási kampány külföldi befolyásolásával szemben”

– közölték.