Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Elemzés

Mi történne, ha Ukrajna felől érné támadás Magyarországot? – Megrázó forgatókönyvet vázolt fel Castel

szentkirályi alexandra

Szentkirályi Alexandra: A tiszások semmibe veszik a magyar érdekeket

55 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Határozott hangvételű videóban reagált a nemzetközi és európai politikai fejleményekre Szentkirályi Alexandra, aki szerint egyre erősebb nyomás nehezedik Magyarországra annak érdekében, hogy belesodródjon az orosz–ukrán háborúba, miközben a magyar kormány álláspontja változatlan: Magyarország a béke pártján áll.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szentkirályi alexandramagyarországkijevfacebookháború

A politikus hangsúlyozta, hogy a közéletben és a nemzetközi diskurzusban folyamatosan visszatér a háború kérdése, azonban szerinte a magyar emberek számára a legfontosabb az, hogy az ország kimaradjon a konfliktusból.

Szentkirályi Alexandra, SzentkirályiAlexandra,
Szentkirályi: A különbség világosan látszik
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra 

Hiába halljuk újra és újra, hogy nincs háborús veszély, a valóság az, hogy Európában háború zajlik, és egyes politikai erők azt szeretnék, ha Magyarország is mélyebben bevonódna

– fogalmazott. Szentkirályi Alexandra szerint több európai ország már jelezte, hogy szükség esetén akár katonai erőkkel is támogatná Ukrajnát, miközben Magyarországon is vannak olyan politikai szereplők, akik fegyver- és pénzügyi támogatást sürgetnek Kijev számára.

A politikus bírálta az Európai Unió tervezett, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomagját is, amely szerinte tovább növelné a háború finanszírozását, és újabb terheket róna a tagállamokra. Úgy fogalmazott: a magyar kormány álláspontja egyértelmű, Magyarország nem támogat olyan döntéseket, amelyek a konfliktus eszkalációjához vezethetnek.

Különösen felháborító, hogy a támogatási kérések mára zsarolássá fajultak

– jelentette ki. Szentkirályi Alexandra felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök határozott választ adott a kialakult helyzetre, és felszólította az ukrán vezetést: változtasson magyarellenes politikáján, és tanúsítson nagyobb tiszteletet Magyarország iránt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!