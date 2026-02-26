Szentkirályi Alexandra: A tiszások semmibe veszik a magyar érdekeket

A politikus hangsúlyozta, hogy a közéletben és a nemzetközi diskurzusban folyamatosan visszatér a háború kérdése, azonban szerinte a magyar emberek számára a legfontosabb az, hogy az ország kimaradjon a konfliktusból.

Szentkirályi: A különbség világosan látszik

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Hiába halljuk újra és újra, hogy nincs háborús veszély, a valóság az, hogy Európában háború zajlik, és egyes politikai erők azt szeretnék, ha Magyarország is mélyebben bevonódna

– fogalmazott. Szentkirályi Alexandra szerint több európai ország már jelezte, hogy szükség esetén akár katonai erőkkel is támogatná Ukrajnát, miközben Magyarországon is vannak olyan politikai szereplők, akik fegyver- és pénzügyi támogatást sürgetnek Kijev számára.

A politikus bírálta az Európai Unió tervezett, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomagját is, amely szerinte tovább növelné a háború finanszírozását, és újabb terheket róna a tagállamokra. Úgy fogalmazott: a magyar kormány álláspontja egyértelmű, Magyarország nem támogat olyan döntéseket, amelyek a konfliktus eszkalációjához vezethetnek.

Különösen felháborító, hogy a támogatási kérések mára zsarolássá fajultak

– jelentette ki. Szentkirályi Alexandra felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök határozott választ adott a kialakult helyzetre, és felszólította az ukrán vezetést: változtasson magyarellenes politikáján, és tanúsítson nagyobb tiszteletet Magyarország iránt.