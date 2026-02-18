Hírlevél
Öt pontban mutatjuk, hogyan vált önjáróvá a brüsszeli háborús gépezet

A brüsszeli háborús gépezet ma már nem egyszerűen Ukrajna „támogatásáról” szól, hanem egy önjáró politikai–gazdasági rendszerré vált, amely Európát lépésről lépésre a keleti szláv konfliktushoz láncolja. Az Alapjogokért Központ öt olyan hatásmechanizmust azonosított, melyek a brüsszeli mechanizmus fogaskerekeit hajtják.
Brüsszelbékepártiháborús pszichózisOrbán Viktorháborús retorikaMagyarország

A Brüsszel-Kijev-koalíció tervei előtti egyetlen akadály Magyarország jelenlegi, békepárti és realista vezetése. Ahhoz, hogy a háborús kommunikáció, a fegyverkezés és a kontinens adósságverembe taszítása kiteljesedjen, és megvalósuljon a Zelenszkij-terv – Ukrajna beléptetése az Unióba 2027-ben – kormányváltásra van szükségük Budapesten – írta az Alapjogokért Központ elemzésében.

A brüsszeli háborús gépezet utolsó fogaskereke a Tisza lenne
Fotó:  Alapjogokért Központ 

Az elemzés kitér arra, azért, hogy Magyarország ne tudjon ellenállni a brüsszeli törekvéseknek, Orbán Viktor helyére egy olyan politikust szándékoznak ültetni – mint Magyar Péter –, aki

könnyen befolyásolható és képtelen nemet mondani a vele szemben megfogalmazott követelésekre.

A brüsszeli célok eszkalációját öt tényező gyorsítja, írják, ezek a következők:

  1. Brüsszel téves geopolitikai helyzetértékelése Oroszország totális legyőzhetőségéről, amely rezsimválságba sodorná Moszkvát.
  2. Mesterségesen generált érzelmi-ideológiai elköteleződés Ukrajna mellett, amelyet Brüsszel évek óta tartó háborús politikai kommunikációja okoz.
  3. A „felismerés”, hogy a jelenlegi globalista brüsszeli elit, illetve a kijevi háborús maffia politikai túlélésének egyetlen záloga a háború folytatása, hiszen Oroszország nem teljes összeomlásával megvalósuló béke felvetné az uniós és nyugati elitek felelősségét és Zelenszkij bukását.
  4. A háború eszkalációja lehetőséget biztosít Brüsszel számára a figyelem elterelésére a migráció, a genderideológia, valamint az elhibázott szankciós politikából fakadó társadalmi feszültségekről.
  5. A hadigazdaság felpörgése, a multinacionális nagytőke háborús nyerészkedéshez fűződő pénzügyi érdeke, mely a tagállami – adófizetői – források kárára valósul meg.
Ukrán támadás a magyar energiabiztonság ellen
Fotó: Az Alapjogokért Központ illusztrációja 

A brüsszeli eszkaláció ezeken a területeken sújtana le Magyarországra

Ez az öt tényező magyar szempontból három kiemelt területen érhető tetten, az Alapjogokért Központ rámutat:

  • kommunikációs hadviselés, a deeszkalációt képviselő államok, így Magyarország is, fokozott politikai támadások célpontjává váltak,
  • a háborús beszerzések új rendszere körvonalazódik, amelyben az európai szövetségesek finanszírozzák az amerikai eredetű kulcsképességek Ukrajnába juttatását,
  • a hosszú távú elköteleződés valódi természete: az Ukrajna felé irányuló pénzügyi vállalások egyre inkább többéves, strukturális rendszerré válnak.

Az elemzés végezetül megállapítja:

A brüsszeli pálya összhatása egyértelmű,

Európa egyre kevésbé a béke előkészítésére, és egyre inkább a konfliktus fenntartására rendezkedik be.

Magyarország akkor jár el helyesen, ha ragaszkodik a magyar úthoz, és következetesen a deeszkalációt képviseli, bővíti a szuverén döntéshozatal lehetőségét, és a

saját védelmi képességeinek megerősítését nem külső politikai elvárások, hanem nemzeti érdek alapján valósítja meg.

