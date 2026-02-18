Öt pontban mutatjuk, hogyan vált önjáróvá a brüsszeli háborús gépezet

A Brüsszel-Kijev-koalíció tervei előtti egyetlen akadály Magyarország jelenlegi, békepárti és realista vezetése. Ahhoz, hogy a háborús kommunikáció, a fegyverkezés és a kontinens adósságverembe taszítása kiteljesedjen, és megvalósuljon a Zelenszkij-terv – Ukrajna beléptetése az Unióba 2027-ben – kormányváltásra van szükségük Budapesten – írta az Alapjogokért Központ elemzésében.
Az elemzés kitér arra, azért, hogy Magyarország ne tudjon ellenállni a brüsszeli törekvéseknek, Orbán Viktor helyére egy olyan politikust szándékoznak ültetni – mint Magyar Péter –, aki
könnyen befolyásolható és képtelen nemet mondani a vele szemben megfogalmazott követelésekre.
A brüsszeli célok eszkalációját öt tényező gyorsítja, írják, ezek a következők:
- Brüsszel téves geopolitikai helyzetértékelése Oroszország totális legyőzhetőségéről, amely rezsimválságba sodorná Moszkvát.
- Mesterségesen generált érzelmi-ideológiai elköteleződés Ukrajna mellett, amelyet Brüsszel évek óta tartó háborús politikai kommunikációja okoz.
- A „felismerés”, hogy a jelenlegi globalista brüsszeli elit, illetve a kijevi háborús maffia politikai túlélésének egyetlen záloga a háború folytatása, hiszen Oroszország nem teljes összeomlásával megvalósuló béke felvetné az uniós és nyugati elitek felelősségét és Zelenszkij bukását.
- A háború eszkalációja lehetőséget biztosít Brüsszel számára a figyelem elterelésére a migráció, a genderideológia, valamint az elhibázott szankciós politikából fakadó társadalmi feszültségekről.
- A hadigazdaság felpörgése, a multinacionális nagytőke háborús nyerészkedéshez fűződő pénzügyi érdeke, mely a tagállami – adófizetői – források kárára valósul meg.
A brüsszeli eszkaláció ezeken a területeken sújtana le Magyarországra
Ez az öt tényező magyar szempontból három kiemelt területen érhető tetten, az Alapjogokért Központ rámutat:
- kommunikációs hadviselés, a deeszkalációt képviselő államok, így Magyarország is, fokozott politikai támadások célpontjává váltak,
- a háborús beszerzések új rendszere körvonalazódik, amelyben az európai szövetségesek finanszírozzák az amerikai eredetű kulcsképességek Ukrajnába juttatását,
- a hosszú távú elköteleződés valódi természete: az Ukrajna felé irányuló pénzügyi vállalások egyre inkább többéves, strukturális rendszerré válnak.
Az elemzés végezetül megállapítja:
A brüsszeli pálya összhatása egyértelmű,
Európa egyre kevésbé a béke előkészítésére, és egyre inkább a konfliktus fenntartására rendezkedik be.
Magyarország akkor jár el helyesen, ha ragaszkodik a magyar úthoz, és következetesen a deeszkalációt képviseli, bővíti a szuverén döntéshozatal lehetőségét, és a
saját védelmi képességeinek megerősítését nem külső politikai elvárások, hanem nemzeti érdek alapján valósítja meg.