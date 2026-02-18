Öt pontban mutatjuk, hogyan vált önjáróvá a brüsszeli háborús gépezet

A Brüsszel-Kijev-koalíció tervei előtti egyetlen akadály Magyarország jelenlegi, békepárti és realista vezetése. Ahhoz, hogy a háborús kommunikáció, a fegyverkezés és a kontinens adósságverembe taszítása kiteljesedjen, és megvalósuljon a Zelenszkij-terv – Ukrajna beléptetése az Unióba 2027-ben – kormányváltásra van szükségük Budapesten – írta az Alapjogokért Központ elemzésében.

A brüsszeli háborús gépezet utolsó fogaskereke a Tisza lenne

Fotó: Alapjogokért Központ

Az elemzés kitér arra, azért, hogy Magyarország ne tudjon ellenállni a brüsszeli törekvéseknek, Orbán Viktor helyére egy olyan politikust szándékoznak ültetni – mint Magyar Péter –, aki