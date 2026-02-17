Brüsszel háborús terve Magyarország ellen – a Nemzeti Petíció most mindent eldönt

A most zajló Nemzeti Petíció sorskérdés. Ha ebben eddig bárki kételkedett volna, most a saját szemével láthatja, hogy mi a tét – mondta Hidvéghi Balázs a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban.
Az államtitkár kifejtette:
A Tisza Párt elnökének müncheni látogatása bizonyítja, hogy Magyar Péter igent mondott a brüsszeli elit háborúpárti paktumára. A háború és Ukrajna legnagyobb támogatói rendelték őt magukhoz a hétvégén, és ez nem udvariassági látogatás volt. Ez egy paktum. Egy paktum, amelynek része, hogy a brüsszeli elit és Ukrajna nyíltan, és ha kell, minden aljas eszközzel támogatja Magyar Péter hatalomra jutását Budapesten. Cserébe pedig Magyar Péter vállalja, hogy teljesíti a megrendeléseiket.
Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a Tisza Párt kész Magyarországot belevinni a háborúba, kész támogatni Ukrajna uniós tagságát, kész a magyar emberektől pénzbe hajtani és azt Ukrajnának adni, kész leválasztani hazánkat az orosz gázról és olajról, bármibe is kerül ez a magyar családoknak és a magyar vállalkozásoknak. És kész pénzt, fegyvert, sőt ha kell magyar katonákat küldeni Brüsszel háborújába. Magyar Péter müncheni jelenlétével világos üzenetet küldött a brüsszeli elitnek és Zelenszkijnek.
A Tisza Párt igent mond a háborúra, a Tisza Párt igent mond arra, hogy a magyarok pénzét az ukrán államnak adják, és a Tisza Párt igent mond a magyar energiaellátás teljes felforgatására és a rezsiárak emelésére, hogy kiszolgálja a háború nyerészkedőket. Ez a háborúpárti paktum veszélyezteti Magyarország és a magyar emberek jövőjét. Veszélybe sodorja hazánk békéjét és biztonságát, és veszélybe sodorja a magyar családok megélhetését. Ideje megálljt parancsolni ennek. Magyar Péter igent mondott a brüsszeli elit háborúpárti paktumára, de mi mondjunk nemet! Arra kérem önöket, csatlakozzanak a Nemzeti Petícióhoz, töltsék ki az ívet és küldjék vissza. Mondjunk együtt határozott nemet a háborúpárti paktumra! – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.