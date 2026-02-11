A brüsszeli háttéralkuk lelepleződtek, a magyar nemzeti érdek ellen irányulnak

Hírlevél
13 perce
Rétvári Bence elmondása szerint a háttéralkuk kétség kívül a magyar nemzeti érdek ellen irányulnak. A brüsszeli vezetés Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását készíti elő, és ennek érdekében a magyar vétójog megszüntetését is kilátásba helyezte.
politicoBrüsszelRétvári BencetervUkrajna

Mint korábban megírtuk, a Politico beszámolt az öt lépéses Zelenszkij-tervről, miszerint a háborúpárti brüsszeli vezetők már a békekötés előtt felvennék Ukrajnát az Európai Unióba, és ennek legfőbb akadályának a magyar nemzeti kormányt tartják. Rétvári Bence államtitkár sem hagyta szó nélkül a Magyarországot súlyosan sértő fenyegetést, közösségi oldalán osztotta meg gondolatait.

Rétvári Bence is írt a brüsszeli háttéralkukról (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség)
Szúrja Brüsszel szemét a magyar kormány

A terv egyik pontja kifejezetten felháborító beavatkozást vetít előre: célként jelölik meg egy olyan magyar kormány hatalomra segítését, amely jóváhagyná Ukrajna gyorsított tagságát, valamint az ezzel járó pénzügyi terheket.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervek között szerepel a vétójog megszüntetése is arra az esetre, ha a magyar választók nem a brüsszeli elvárások szerint döntenének. Mindez azt mutatja, hogy a brüsszeli bürokrácia a tagállami érdekeket akadálynak tekinti geopolitikai céljai útjában.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar kormány továbbra is ellenzi a magyar adófizetők pénzének külföldre küldését és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. 

A jelenlegi nemzeti kormány az egyetlen garancia arra, hogy Magyarország megőrizze döntési jogait, és a magyar emberek érdekei ne szoruljanak háttérbe a brüsszeli politikai alkuk mögött.

 

