Brüsszel magyar katonákat akar látni Ukrajnában, a kormány nem enged a zsarolásnak

„Nem engedünk a zsarolásnak” – írta Orbán Viktor, miután összehívta délelőtt a Védelmi Tanács rendkívüli ülését.

A brüsszeli deal: Magyar Péter, Ursula von der Leyen és Manfred Weber Fotó: AFP

A kormányfő hangsúlyozva: a háborús környezetben is garantálni kell az ország ellátásbiztonságát és védelmi képességét. Orbán Viktor tájékoztatott, az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára, és további akciókra készülhet a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A miniszterelnök hangsúlyozta: a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit meghallgatva döntött a szükséges lépésekről. Bejelentette továbbá:

A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítünk.”

A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító központok környékén megerősített járőrszolgálatot lát el, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat rendeltek el.

Magyar katonákat Ukrajnába

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy Kijevben Ursula von der Leyen vezetésével európai vezetők Zelenszkijjel a háború folytatásáról állapodtak meg, miközben az ukrán olajembargó továbbra is sújtja Magyarországot. A miniszterelnök szerint

a terv része, hogy minden európai országot bevonjanak a konfliktusba, és ehhez Brüsszel egy, a követeléseire igent mondó Tisza-kormányt támogatna.

Úgy fogalmazott: ha Magyarország ki akar maradni a háborúból és meg akarja őrizni biztonságát, akkor nemzeti kormányra van szükség.

Brüsszel magyar katonákat akar Ukrajnába küldeni

Szijjártó Péter azt is közölte: az uniós külügyi tanács hétfői ülésén először hangzott el nyílt elvárásként, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába. A miniszter szerint eközben az Európai Bizottság és az ukrán fél összejátszik a Barátság kőolajvezeték blokkolásában, noha annak újraindításának nincs technikai akadálya. Hangsúlyozta: az ukrán külügyminiszter nem tudott érdemi választ adni arra, miért nem engednek magyar és szlovák szakértőket a vezeték vizsgálatára. Szijjártó úgy fogalmazott,

ez volt az első alkalom, amikor Brüsszel egyértelműen katonák küldését vetette fel Magyarországgal szemben.

Deutsch Tamás az Országgyűlésben azt mondta: Brüsszelben ma már kettős tendencia érvényesül, és a háborúpárti erők erősödése drámai fordulatot jelent az európai politika történetében, mert korábban a béke fenntartása volt az együttműködés célja.