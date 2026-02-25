Brüsszel magyar katonákat akar látni Ukrajnában, a kormány nem enged a zsarolásnak

„Nem engedünk a zsarolásnak” – írta Orbán Viktor, miután összehívta délelőtt a Védelmi Tanács rendkívüli ülését.
A kormányfő hangsúlyozva: a háborús környezetben is garantálni kell az ország ellátásbiztonságát és védelmi képességét. Orbán Viktor tájékoztatott, az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára, és további akciókra készülhet a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A miniszterelnök hangsúlyozta: a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit meghallgatva döntött a szükséges lépésekről. Bejelentette továbbá:
A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítünk.”
A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító központok környékén megerősített járőrszolgálatot lát el, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat rendeltek el.
Magyar katonákat Ukrajnába
Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy Kijevben Ursula von der Leyen vezetésével európai vezetők Zelenszkijjel a háború folytatásáról állapodtak meg, miközben az ukrán olajembargó továbbra is sújtja Magyarországot. A miniszterelnök szerint
a terv része, hogy minden európai országot bevonjanak a konfliktusba, és ehhez Brüsszel egy, a követeléseire igent mondó Tisza-kormányt támogatna.
Úgy fogalmazott: ha Magyarország ki akar maradni a háborúból és meg akarja őrizni biztonságát, akkor nemzeti kormányra van szükség.
Brüsszel magyar katonákat akar Ukrajnába küldeni
Szijjártó Péter azt is közölte: az uniós külügyi tanács hétfői ülésén először hangzott el nyílt elvárásként, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába. A miniszter szerint eközben az Európai Bizottság és az ukrán fél összejátszik a Barátság kőolajvezeték blokkolásában, noha annak újraindításának nincs technikai akadálya. Hangsúlyozta: az ukrán külügyminiszter nem tudott érdemi választ adni arra, miért nem engednek magyar és szlovák szakértőket a vezeték vizsgálatára. Szijjártó úgy fogalmazott,
ez volt az első alkalom, amikor Brüsszel egyértelműen katonák küldését vetette fel Magyarországgal szemben.
Deutsch Tamás az Országgyűlésben azt mondta: Brüsszelben ma már kettős tendencia érvényesül, és a háborúpárti erők erősödése drámai fordulatot jelent az európai politika történetében, mert korábban a béke fenntartása volt az együttműködés célja.
Szerinte a brüsszeli vezetők találkozóikon és döntéseiken keresztül erőteljes háborús támogatást szorgalmaznak, beleértve Ukrajna finanszírozását és védelmi együttműködését, valamint az EU katonai szerepének erősítését.
Deutsch bírálta, hogy szerinte ezek az erők még Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélyeztetik azzal, hogy meg akarják szüntetni az olcsó orosz energiaforrásokat. Hozzátette, szerinte a Tisza Párt is háborúpárti álláspontot képvisel, és az ellenzéki párt EP-képviselői feltétel nélkül támogatják az ukrán ügyeket.