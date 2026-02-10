Rezsiháború: Brüsszel támad, a kormány megvédi a családokat – videó

A kormány álláspontja szerint Brüsszel energiapolitikai nyomása egyértelműen a magyar családok terheit növelné, hiszen az olcsó orosz energiahordozók kizárása a rezsicsökkentés végét jelentené. A vita nem elméleti: a kérdés az, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni a jelenlegi rezsiszintet, vagy enged a brüsszeli elvárásoknak.
Magyar Péter nem mond nemet Brüsszelnek?
A Vitályos Eszter által megosztott videó szerint a különbség világos a politikai oldalak között. A bejátszásokban sorra hangzanak el azok a nyilatkozatok, amelyek az orosz energiahordozók teljes kizárását sürgetik: Volodimir Zelenszkij szerint „az orosz olajat el kell zárni”, míg Ursula von der Leyen úgy fogalmazott:
Ideje teljesen megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól”.
A videóban felidézik Magyar Péter korábbi kijelentését is:
Megszüntetjük az orosz energiafüggőséget. Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug?”
– ami a kormány szerint egyértelműen azt jelzi, hogy a Tisza Párt Brüsszel oldalára állna az energiapolitikai vitában.
A kormány ezzel szemben rezsistopot hirdetett, és kitart amellett, hogy megvédi a rezsicsökkentést, még akkor is, ha ezért konfliktust kell vállalnia Brüsszellel.
Ebben a kérdésben nincs középút: az olcsó energia megőrzése vagy a brüsszeli energiapolitika elfogadása között kell választani – a Fidesz álláspontja szerint a biztos választás a rezsicsökkentés megvédése.