Rezsiháború: Brüsszel támad, a kormány megvédi a családokat – videó

A kormány álláspontja szerint Brüsszel energiapolitikai nyomása egyértelműen a magyar családok terheit növelné, hiszen az olcsó orosz energiahordozók kizárása a rezsicsökkentés végét jelentené. A vita nem elméleti: a kérdés az, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni a jelenlegi rezsiszintet, vagy enged a brüsszeli elvárásoknak.

Brüsszel úgy döntött, teljesen megszabadul az olcsó orosz energiától (Fotó: MTI/EPA/Ronald Witteke)

Magyar Péter nem mond nemet Brüsszelnek?

A Vitályos Eszter által megosztott videó szerint a különbség világos a politikai oldalak között. A bejátszásokban sorra hangzanak el azok a nyilatkozatok, amelyek az orosz energiahordozók teljes kizárását sürgetik: Volodimir Zelenszkij szerint „az orosz olajat el kell zárni”, míg Ursula von der Leyen úgy fogalmazott:

Ideje teljesen megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól”.

A videóban felidézik Magyar Péter korábbi kijelentését is:

Megszüntetjük az orosz energiafüggőséget. Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug?”

– ami a kormány szerint egyértelműen azt jelzi, hogy a Tisza Párt Brüsszel oldalára állna az energiapolitikai vitában.