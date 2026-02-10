Rezsiháború: Brüsszel támad, a kormány megvédi a családokat – videó

Hírlevél
52 perce
Olvasási idő: 4 perc
Újabb front nyílt az energiapolitikában: a kormány szerint Brüsszel és szövetségesei az olcsó orosz energia elzárásával a rezsicsökkentést sodornák veszélybe. A Vitályos Eszter által közzétett videó világos választ kínál a választóknak: rezsivédelem vagy rezsinövekedés.
BrüsszelZelenszkijenergiapolitikaUrsula von der Leyenrezsicsökkentés

A kormány álláspontja szerint Brüsszel energiapolitikai nyomása egyértelműen a magyar családok terheit növelné, hiszen az olcsó orosz energiahordozók kizárása a rezsicsökkentés végét jelentené. A vita nem elméleti: a kérdés az, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni a jelenlegi rezsiszintet, vagy enged a brüsszeli elvárásoknak.

Brüsszel
Brüsszel úgy döntött, teljesen megszabadul az olcsó orosz energiától (Fotó: MTI/EPA/Ronald Witteke)

Magyar Péter nem mond nemet Brüsszelnek?

A Vitályos Eszter által megosztott videó szerint a különbség világos a politikai oldalak között. A bejátszásokban sorra hangzanak el azok a nyilatkozatok, amelyek az orosz energiahordozók teljes kizárását sürgetik: Volodimir Zelenszkij szerint „az orosz olajat el kell zárni”, míg Ursula von der Leyen úgy fogalmazott:

Ideje teljesen megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól”.

A videóban felidézik Magyar Péter korábbi kijelentését is: 

Megszüntetjük az orosz energiafüggőséget. Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug?”

 – ami a kormány szerint egyértelműen azt jelzi, hogy a Tisza Párt Brüsszel oldalára állna az energiapolitikai vitában.

A „sunyi brüsszeli bürokratáknak" üzent a fideszes politikus

A kormány ezzel szemben rezsistopot hirdetett, és kitart amellett, hogy megvédi a rezsicsökkentést, még akkor is, ha ezért konfliktust kell vállalnia Brüsszellel

Ebben a kérdésben nincs középút: az olcsó energia megőrzése vagy a brüsszeli energiapolitika elfogadása között kell választani – a Fidesz álláspontja szerint a biztos választás a rezsicsökkentés megvédése.

