Szijjártó Péter elmondta, hogyan lepleződött le Brüsszel szándéka a magyar katonák háborúba küldésével

Az Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videós bejegyzésben a kormány tagjait tájékoztatva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részletesen beszámolt a legfrissebb brüsszeli fejleményekről.
Brüsszel a Barátság vezeték szakértői kivizsgálása helyett azt kérte, hogy a magyarok és a szlovákok inkább küldjenek katonákat Ukrajnába
A külügyminiszter elmondta, hogy „új minőség van Brüsszelben”.
Új minőség van Brüsszelben. Most először hangzott el elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, és világossá vált, hogy az Európai Bizottság és az ukránok összejátszanak a Barátság kőolajvezetéken történő olajszállítás blokkolása tekintetében. A luxemburgi kolléga, aki feltette azt a kérdést az ukrán külügyminiszternek, hogy miért nem mennek magyar és szlovák szakértők Ukrajnába megvizsgálni a vezetéket, ha van ez az ellentmondás. Hosszú másodpercek őzése, csöndje, nézegetése után azt bírta kibökni, hogy hát erről neki még egyeztetnie kell. Tehát gyakorlatilag bebizonyosodott, amit mind a szlovákok, mind mi tudunk az ukrán rendszer-üzemeltetőtől, vagyis hogy a Barátság kőolajvezetéken semmilyen technikai, fizikai vagy műszaki akadálya nincsen a kőolajszállítás újraindításának”
– mondta Szijjártó Péter, aki ezután kiemelte, hogy ráadásul Brüsszelben most először még az is elhangzott elvárásként, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába.
Amikor elhangzott az, hogy magyar és szlovák szakértők menjenek Ukrajnába, akkor az Európai Unió külügyi főképviselője Kaja Kallas volt észt miniszterelnök a következőt mondta: A magyarok és a szlovákok inkább küldjenek katonákat Ukrajnába”
– idézte fel a történteket Szijjártó Péter.