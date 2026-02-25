Szijjártó Péter elmondta, hogyan lepleződött le Brüsszel szándéka a magyar katonák háborúba küldésével

Új minőség van Brüsszelben. Most először hangzott el elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, és világossá vált, hogy az Európai Bizottság és az ukránok összejátszanak a Barátság kőolajvezetéken történő olajszállítás blokkolása tekintetében. A luxemburgi kolléga, aki feltette azt a kérdést az ukrán külügyminiszternek, hogy miért nem mennek magyar és szlovák szakértők Ukrajnába megvizsgálni a vezetéket, ha van ez az ellentmondás. Hosszú másodpercek őzése, csöndje, nézegetése után azt bírta kibökni, hogy hát erről neki még egyeztetnie kell. Tehát gyakorlatilag bebizonyosodott, amit mind a szlovákok, mind mi tudunk az ukrán rendszer-üzemeltetőtől, vagyis hogy a Barátság kőolajvezetéken semmilyen technikai, fizikai vagy műszaki akadálya nincsen a kőolajszállítás újraindításának”