Brüsszelben és Ukrajnában megijedtek a nemzeti petíciótól, így fenyegetik hazánkat

„A nemzeti petíció alaposan felkavarta a dolgokat” – jelentette ki Facebook-videójában Hidvéghi Balázs.

Fotó: AFP

Mint már beszámoltunk róla, a Politico publikálta az öt pontból álló Zelenszkij-tervet, amelyet annak érdekében hajtanának végre, hogy elősegítsék a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozást.

Az EU részleges tagságot fontolgat Ukrajnának,

hogy mielőbb részt vehessen az uniós döntéshozatalban, miközben reformokat hajt végre a teljes jogú tagsághoz. A terv több pontja is foglalkozik egy magyar kormányváltás gondolatával, remélve, hogy ha Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kerülne a miniszterelnöki székbe, akkor minden akadály elhárulna az ukrán EU-csatlakozás előtt.

Brüsszel és Ukrajna nyílt fenyegetéseket fogalmaz meg

Az államtitkár úgy fogalmazott, mára odáig fajult a helyzet, hogy Brüsszel és Ukrajna nyílt fenyegetéseket fogalmaz meg amiatt, hogy Magyarország nem hajlandó finanszírozni a háborút. Hidvéghi Balázs szerint a nyilvánosságra került úgynevezett Zelenszkij-terv világossá tette, hogy

az Európai Unió vezetésének prioritása Ukrajna, mégpedig minden más szempont elé helyezve.

Állítása szerint Brüsszel már jövőre uniós tagságot adna Ukrajnának, és „bármibe kerül” alapon finanszírozná tovább a háborút. Ennek részeként az Európai Parlament – szavai szerint – éppen most szavazott meg egy újabb, 90 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára, miközben az ukrán követelések ezzel nem érnek véget.

Hidvéghi Balázs úgy látja,

az Európai Unió korlátlanul utalja a forrásokat nemcsak a háborúra, hanem az általa korrupcióval terheltnek nevezett ukrán állam működtetésére is.

Az államtitkár szerint a magyar nemzeti kormány azért került célkeresztbe, mert akadályozza ezt a folyamatot. Úgy fogalmazott, nyílt fenyegetések érik a kormányt, és a helyére egy „könnyen rángatható bábkormányt” akarnak állítani. Ennek kapcsán a Tisza Párt brüsszeli kapcsolataira is utalt: állítása szerint a párt „brüsszeli főnökei” nyíltan kampányolnak Magyar Péter mellett, és Magyarország szavazati jogának elvételét is napirendre tűznék.