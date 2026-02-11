Brüsszelben és Ukrajnában megijedtek a nemzeti petíciótól, így fenyegetik hazánkat

„A nemzeti petíció alaposan felkavarta a dolgokat” – jelentette ki Facebook-videójában Hidvéghi Balázs.
Mint már beszámoltunk róla, a Politico publikálta az öt pontból álló Zelenszkij-tervet, amelyet annak érdekében hajtanának végre, hogy elősegítsék a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozást.
Az EU részleges tagságot fontolgat Ukrajnának,
hogy mielőbb részt vehessen az uniós döntéshozatalban, miközben reformokat hajt végre a teljes jogú tagsághoz. A terv több pontja is foglalkozik egy magyar kormányváltás gondolatával, remélve, hogy ha Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kerülne a miniszterelnöki székbe, akkor minden akadály elhárulna az ukrán EU-csatlakozás előtt.
Brüsszel és Ukrajna nyílt fenyegetéseket fogalmaz meg
Az államtitkár úgy fogalmazott, mára odáig fajult a helyzet, hogy Brüsszel és Ukrajna nyílt fenyegetéseket fogalmaz meg amiatt, hogy Magyarország nem hajlandó finanszírozni a háborút. Hidvéghi Balázs szerint a nyilvánosságra került úgynevezett Zelenszkij-terv világossá tette, hogy
az Európai Unió vezetésének prioritása Ukrajna, mégpedig minden más szempont elé helyezve.
Állítása szerint Brüsszel már jövőre uniós tagságot adna Ukrajnának, és „bármibe kerül” alapon finanszírozná tovább a háborút. Ennek részeként az Európai Parlament – szavai szerint – éppen most szavazott meg egy újabb, 90 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára, miközben az ukrán követelések ezzel nem érnek véget.
Hidvéghi Balázs úgy látja,
az Európai Unió korlátlanul utalja a forrásokat nemcsak a háborúra, hanem az általa korrupcióval terheltnek nevezett ukrán állam működtetésére is.
Az államtitkár szerint a magyar nemzeti kormány azért került célkeresztbe, mert akadályozza ezt a folyamatot. Úgy fogalmazott, nyílt fenyegetések érik a kormányt, és a helyére egy „könnyen rángatható bábkormányt” akarnak állítani. Ennek kapcsán a Tisza Párt brüsszeli kapcsolataira is utalt: állítása szerint a párt „brüsszeli főnökei” nyíltan kampányolnak Magyar Péter mellett, és Magyarország szavazati jogának elvételét is napirendre tűznék.
Zelenszkij emberei merénylettel és katonai invázióval fenyegetik hazánkat
Hidvéghi Balázs arról is beszélt, hogy Ukrajnából elfogadhatatlan hangvételű nyilatkozatok érkeznek Magyarországgal szemben. Mint fogalmazott, Zelenszkij emberei
merénylettel és katonai invázióval fenyegetik hazánkat, és nyíltan arról beszélnek, hogy Magyar Pétert támogatnák, mert ő beállna a „háborúpárti és ukránpárti sorba”.
A politikus szerint éppen ezért most különösen nagy jelentősége van a magyar emberek kiállásának. Úgy véli, soha nem volt még ennyire fontos egy petíció, mint a jelenlegi nemzeti petíció, amelynek célja egyértelmű üzenetet küldeni Brüsszelnek és Kijevnek: Magyarország nem kíván részt venni a háború finanszírozásában.
Hidvéghi Balázs felhívással zárta megszólalását: arra kérte a magyarokat, hogy csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz, és tegyék világossá, hogy Magyarország nem fizet a háborúra, nem finanszírozza Ukrajnát, ki akar maradni a konfliktusból, és nem engedi, hogy a magyarok pénzét elvegyék.
Miről szól a Zelenszkij-terv?
A Politico cikke alapján öt lépést azonosítottak a terv megvalósításához:
- Ukrajna felkészítése: a hat tárgyalási klaszterből már több részletet átadtak informálisan, és márciusban további klaszterekről adnak tájékoztatást. Nincs rövidítés a reformokban – az EU minden tisztségviselője hangsúlyozza, hogy a csatlakozás igazi ereje a transzformációban van.
- „Tagság-lite” létrehozása (részleges tagság). Ursula von der Leyen előtt is felmerült a fordított integráció: a csatlakozás után fokozatosan kapná meg az ország a jogokat és kötelezettségeket. Ez nem a mércét csökkentené, hanem politikai üzenetet küldene a háború sújtotta országoknak. Moldova teljes jogú tagságot akar végcélként, Albánia nyitott kreatív megoldásokra (például ideiglenesen nincs saját biztosa). Németország ellenzi a többszintű tagságot, attól tart, hogy nem tudják teljesíteni az ígéreteket – de Franciaország, Olaszország, Lengyelország támogatása meggyőzheti Berlint.
- Orbán Viktor távozása: a legnagyobb akadály a lap szerint Orbán Viktor, aki vétózhat minden bővítést (egyhangúság kell) a Politico szerint. A miniszterelnök ellenzi Ukrajna csatlakozását, ellenségnek nevezte és korruptnak tartja az országot. Áprilisban ugyanakkor választást tartanak Magyarországon – ha Orbán Viktor veszít, abban bíznak Brüsszelben, hogy esetleges utódja, Magyar Péter enyhébb álláspontot képviselhet, és besegíti Ukrajnát az EU-ba.
- Trump-kártya kijátszása: ha Orbán Viktor marad, Brüsszelben reménykednek Donald Trumpban, aki Orbán Viktor szövetségese, és békemegállapodást akar. Ha a béketervbe belekerül a 2027-es csatlakozás, Trump nyomást gyakorolhat Budapestre. Legalábbis ebben bízik a brüsszeli elit. Zelenszkij utalt is rá: az USA garanciát vállalhat, hogy senki ne blokkolja a csatlakozást.
- Utolsó eszközként Magyarország szavazati jogának felfüggesztése: ha semmi más nem működik, a hetes cikkely szerinti eljárást indíthatnák Magyarország ellen (EU-alapértékek megsértése miatt), ami felfüggesztené a szavazati jogot – így megkerülhető lenne a vétó.