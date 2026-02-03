Brüsszel Ukrajnáért a háromszorosára emelné a magyar családok rezsijét

Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán egy videós bejegyzésben Brüsszel energiapolitikai döntéseinek arra a veszélyére hívta fel a figyelmet, hogy azok hatására a magyar polgárok rezsi költségei a mostaninak a többszörösére nőnének.

Vitályos Eszter arra figyelmeztet, hogy az EU Ukrajna érdekében meghozott döntései súlyos terheket rónának a magyar családokra. A kormányszóvivő szerint Brüsszel tervének az a része, hogy Magyarországot levágnák az orosz gázról és kőolajról, valamint megtiltanák a hatósági rezsicsökkentést, az akár háromszoros rezsiszámlát is eredményezhet a mostanihoz képest. Fotó: YVES HERMAN / POOL

Vitályos Eszter szerint Brüsszel számára ma már semmi sem fontos, csak Ukrajna

Brüsszel ugyanis már döntött és jogszabályban ki is hirdette, hogy levágja Magyarországot az orosz gázról és kőolajról és megtiltja a hatósági rezsicsökkentést. Ez mind a háborús tervük része”

- közölte a fideszes politikus, majd hozzátette:

Brüsszel Ukrajnáért képes lenne háromszorosára emelni a magyar családok rezsijét. Mindent előkészítettek. Már csak egy brüsszeli bábkormány hiányzik nekik, amely végre is hajtja mindezt.”

A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a kabinet mindent megtesz azért, hogy ne a magyar családok fizessék meg a háború és Ukrajna működtetésének árát.

12 éve védjük a rezsicsökkentést még ebben a háborús időszakban is”

- emlékeztetett, majd közölte azt is, hogy a kormány pert indít az Európai Bíróságon a brüsszeli bizottság frissen kihirdetett rendelete miatt. Szerinte ezek a lépések „teljesen felborítanák Magyarország energiabiztonságát, legalább háromszorosára emelnék a rezsit és 1000 forint fölé löknék a benzin árát”. Úgy fogalmazott:

Egyszerűen nem érdekli őket, hogy ebbe magyar családok belerokkanhatnak. Brüsszelnek ma már semmi sem fontos, csak Ukrajna.”

A kormányszóvivő bejegyzésében kiemelte: ezért indították el a nemzeti petíciót, hogy egyértelmű üzenetet küldjenek Brüsszelnek.

Nem fizetünk. Nem fizetünk Ukrajnáért, nem fizetünk magasabb rezsit, a magyarok pénzét nem áldozzuk fel Ukrajnáért és a háborúért”

- mondta Vitályos Eszter.