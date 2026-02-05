Így rángatná háborúba Magyarországot a Tisza Párt

A Tisza-kormány támogatná a sorkatonaság visszavezetésével, illetve a különböző katonai akciókkal kapcsolatos európai uniós kezdeményezéseket, erről beszélt Csercsa Balázs a Tisza Párt egykori munkacsoport-vezetője.

Menczer Tamás szerint Csercsa Balázs, a kiugrott tiszás vezető alátámasztotta azt, hogy Magyar Péter egy brüsszeli báb

A Másik Oldal Kárász Róberttel című műsorban Csercsa Balázs kifejtette,

ha sor kerülne egy Európai Unió és Oroszország közötti háborúra, „abban a Tisza Párt vezetésével Magyarország is részt venne.

A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője hangsúlyozta, egy Tisza-kormány támogatná a sorkatonai szolgálat bevezetését is, vagy hogy katonai akcióban vegyenek részt magyar katonák, ha az EU ezt kérné.

Csercsa az interjúban számos témát érintett, többek között például beszélt a Tisza Párt megszorítócsomagjáról is. Mint mondta, igenis létezik a Tiszánál készült – és az Index által korábban publikált – dokumentum: a Tisza mást állít a kampányban, mint amire készül. A kiszivárgott adótervek a párthoz köthetők, és valójában két – egy nyilvános és egy választási – programja van a pártnak.