Brüsszelita haverjától kap eligazítást Magyar Péter 

„Magyar Péter bejelentette, hogy ma este Donald Tuskkal találkozik. Magyar Pétert láthatóan odarendelték, hogy személyesen, az egyik legnagyobb háborús uszítótól és Ursula von der Leyen egyik legfontosabb európai szövetségesétől kapjon eligazítást” – írta Facebook-oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Budapesten

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Deák kiemelte,

Donald Tusk szerint az orosz-ukrán háború a mi háborúnk, fegyvereket és katonákat kell Ukrajnába küldeni. A mostani találkozó várható volt, hiszen régóta tudjuk, hogy Magyar Péter és a Tisza is ugyanahhoz a globalista körhöz tartozik, melyet Brüsszelből irányítanak.

Az elemző szerint a háttérben a Tisza Párt elnöke és a brüsszeliták egyezséget kötöttek, hogy most még kibeszélhet a kánonból, hogy megnyerje a választást, de utána azt kell csinálnia, amit Brüsszelből elvárnak.