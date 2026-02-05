Brutális kiosztás: Orbán Balázs helyretette Shell Kapitányt

„Elém dobta a közösségi média algoritmusa a Tisza energialobbistájának videóját. Adtam egy esélyt a dolognak – kár volt, elvesztegetett öt és fél perc az életből” – írta Orbán Balázs a Facebook-oldalán csütörtökön.

Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség

Orbán Balázs kiemelte,

a globáltőke ideküldött embere olyan magvas gondolatokat osztott meg külpolitikai kérdésekben, mint például: Magyarország „felállt az Európai Unió asztalától”, de ők visszaültetnék, „olyan kormányra van szükség, amely visszavezeti Magyarországot a Nyugatra”, vagy épp „a mi helyünk Európában van, sehol máshol! Micsoda semmitmondás!”

A miniszterelnök politikai igazgatója ugyanakkor hiányolta azokat a kérdéseket a felvételről, hogy a Tisza elküldené-e a magyarok pénzét Ukrajnának, levágná-e Magyarországot az orosz energiáról, küldene-e fegyvereket a háborúba, hozzájárulna-e Ukrajna EU-tagságához – ahogy azt Brüsszel követeli.

Ezek a valódi kérdések! Azok, amelyekre egy lobbista soha nem mer válaszolni. Igazi nulla kilométeres gyávaság! Ne fáradjon, Ewing úr, már tudjuk a választ. Ahogy ezekre a kérdésekre sem mernek őszinte választ adni, úgy Brüsszelnek sem mernének nemet mondani"

– jelentette ki a politikus.