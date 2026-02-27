Súlyos testi sértéssel gyanúsíthatják meg a férfit, aki megvert egy fideszes aktivistát

Széleskörű felháborodást keltett a minap, amikor egy fideszes aktivistát ért utcai támadás egy feltehetően baloldali érzelmű személy részéről. Mint arról az Origo is beszámolt, videó készült arról, amint egy kutyát sétáltató fiatal férfi megtámadott egy fideszes aktivistát, miután utóbbi számonkérte rajta a választási plakátok rongálását. A támadó az esti órákban a kutyáját sétáltatta a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menet közben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait.

Budai Gyula figyelmeztetett: Magyar Péterék polgárháborús hangulatot igyekeznek kelteni, erőszakra és brutalitásra biztatják a híveiket Forrás: Facebook

Budai Gyula szerint példás döntést kell hoznia a hatóságnak

– A kampány elején vagyunk. Ha már most ilyen mértékű erőszak és brutalitás van az utcán, akkor mi lesz később? – nyilatkozta az ügy kapcsán Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője a Hír Tv-ben. Szavai szerint ez a helyzet annak a következménye, hogy Magyar Péter erőszakra és brutalitásra biztatja a híveit.

– Meg kell nézni:

Az összes megnyilvánulása arra irányul, hogy egy ilyen felfokozott, polgárháborús hangulatot keltsen itt a választási kampányban, és ennek ez az első jele

– mutatott rá a honatya. Mivel az elkövető kezében feltehetően tapétavágó kés volt, amikor rátámadott a fideszes aktivistára, akár súlyos testi sértéssel is gyanúsíthatják. Buda Gyula úgy vélte, hogy ebben az esetben példás döntést kellene hoznia a hatóságnak, különben nem állítható meg az utcai agresszió.