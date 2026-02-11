Bujdosó Andrea kitálalt a Shell-részvényeiről

Bujdosó Andrea a Hír TV riporterének kérdésére válaszolva elmondta, hogy 13 éven át dolgozott az olajipari óriásnál felsővezetőként, és javadalmazásának részeként kapta meg azokat a Shell-részvényeket, amelyek most vagyonnyilatkozata révén kerültek a figyelem középpontjába.

Fotó: Zakany Gergely

Amikor a riporter a Tisza választási győzelme esetén bevezetni tervezett vagyonadóról és a lehetséges vagyonkimentésről faggatta, Bujdosó Andrea leszögezte: a Tisza Pártnak világos programja van, ő pedig a szakmai múltjával tud elszámolni a szerzett vagyonáról.