Menczer: Nem kérdés többé, a Tisza jelöltje kinek az érdekeit képviseli

55 perce
Döbbenetes információ derült ki Bujdosó Andrea vagyonnyilatkozatából. A Tisza jelöltje több, mint 12 ezer Shell-részvénnyel rendelkezik – erről számolt be Menczer Tamás.
Bujdosó AndreaShellrészvényMenczer Tamás

A Fidesz kommunikációs igazgatója videó formájában leplezte le tiszás ellenfelét. Bujdosó Andrea hivatalos vagyonnyilatkozata névvel, aláírással ellátva látott napvilágot, ami a videóban is szerepel. A dokumentum alapján a Tisza fővárosi frakcióvezetője 12 322 Shell-részvény tulajdonosa.

Megdöbbentő mennyiségű Shell-részvénnyel rendelkezik Bujdosó Andrea (Fotó: (c)Zakany Gergely)
Megdöbbentő mennyiségű Shell-részvénnyel rendelkezik Bujdosó Andrea (Fotó: (c)Zakany Gergely)

Bujdosó Andrea kezet foghat Kapitány Istvánnal

Shell kapitány tehát nem az egyetlen, aki ilyen részvények tulajdonosa. Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy ezen információk birtokában már senkiben nem maradhat kétség: ezek az emberek nem a magyarok érdekeit képviselik.

 Ők a Shell profitjának növekedésével párhuzamosan gazdagodnak, ez pedig a rezsicsökkentés és az energiacégek adójának eltörlésével történhet meg.

A számlát pedig természetesen a magyar emberek fizetik majd. Ezer-forintos üzemanyagárra és háromszoros rezsiárra számíthatunk egy esetleges kormányváltás esetén.

 

