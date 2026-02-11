Bujdosó Andreát maga alá temette a Shell-botrány – videó

Menczer Tamás Facebook-videójában reagált arra az interjúra, amelyben Bujdosó Andrea a Shell-részvényeivel kapcsolatban tett kijelentéseket. A képviselőjelölt az értéknövekedésről szóló kérdésekre azt mondta, az adatok nyilvánosak, majd hozzátette, hogy senkinek nincs köze hozzá. A Fidesz kommunikációs igazgatója erről másképpen vélekedik.

Bujdosó Andrea (Fotó: Zakany Gergely)

Bujdosó Andrea degeszre keresné magát a magyarok kárára

Menczer Tamás korábban már felhívta a figyelmet arra, hogy vagyonnyilatkozata alapján a Tisza fővárosi frakcióvezetője

12 322 Shell-részvény tulajdonosa.

Álláspontja szerint azonban ehhez, valamint az értéknövekedéshez senkinek sincs köze. Menczer Tamás így reagált erre:

A magyaroknak igenis sok közük van ahhoz, hogy ön mennyit keres a háborún és a brüsszeli szankciókon. És a magyaroknak nagyon sok közük van ahhoz, hogy ön rengeteg, rengeteg pénzt keresne, ha a Tisza leválasztaná Magyarországot az orosz földgázról és kőolajról. A magyarok fizetnének 1000 forintos benzint és háromszoros rezsiárat, ön pedig a Shell-részvényei miatt rengeteg pénzt keresne.”

Hozzátette azt is, hogy ezek után Bujdosó Andrea alkalmatlanná vált a képviselőségre, és a közéletből való mielőbbi távozását kérte.