Amióta Zelenszkij elzárta a Barátság vezetéket, nőtt Bujdosó Andrea Shell-részvényeinek értéke

Van nekem itt az ellenfelem a választókörzetben, a Bujdosó Andrea. Most Bujdosó Andreának 12 322 darab Shell-részvénye van - kezdett fejtegetésbe Menczer Tamás. Pontosan 12 322 darab, ezt megjegyeztem, soha nem fogom elfelejteni. 12 322.

Bujdosó Andrea Shell részvényeinek értéke (is) feltűnően megnőtt, ami azért érdekes, mert több mint 12 ezer darabbal rendelkezik belőle

Fotó: Zákány Gergely

Na most amióta kitört a háború és vannak a szankciók, azóta a Shell-részvényeinek az ára megduplázódott. És képzeljék el, most utánanéztünk, amióta nem jön az olaj, január 27-e óta, amióta nem jön az olaj, az orosz olaj a Barátság-vezetéken újabb tíz százalékkal nőtt Bujdosó Andrea és nyilvánvalóan Kapitány István, Shell-részvényeinek az értéke. Tehát azt szeretném Önöknek mondani, vigyék a hírét, hogy Bujdosó Andrea, Kapitány István meg a Tisza nem akar békét. Ők

a háború folytatását akarják, ugyanis ők minden nap keresnek a háborún és a szankciókon.

És hogyha lehetőségük lenne, a Tiszának lehetősége lenne, akkor le is vágnának bennünket végleg az orosz földgázról és kőolajról. Erre mindannyian ráfizetnénk, jönne az 1000 forintos benzin meg a háromszoros rezsi, de a Shell meg a Shell-részvényesek degeszre keresnék magukat. A Shell-részvények ára kilőne az égbe, határ a csillagos ég. Nem tudom hányszorosára nőne a részvények ára, és hány tíz meg százmillió forintot tennének zsebre Bujdosó Andrea, Kapitány, meg a többiek, az Önök és mindannyiunk és minden magyar ember kárára. Nekem nincsenek Shell-részvényeim, csak annyit szeretnék Önöknek mondani. Önöknek sincs. Engem nem a Shell küldött, hanem Orbán Viktor - zárta gondolatait.