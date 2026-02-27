Amióta Zelenszkij elzárta a Barátság vezetéket, nőtt Bujdosó Andrea Shell-részvényeinek értéke

Van nekem itt az ellenfelem a választókörzetben, a Bujdosó Andrea. Most Bujdosó Andreának 12 322 darab Shell-részvénye van - kezdett fejtegetésbe Menczer Tamás. Pontosan 12 322 darab, ezt megjegyeztem, soha nem fogom elfelejteni. 12 322.
Na most amióta kitört a háború és vannak a szankciók, azóta a Shell-részvényeinek az ára megduplázódott. És képzeljék el, most utánanéztünk, amióta nem jön az olaj, január 27-e óta, amióta nem jön az olaj, az orosz olaj a Barátság-vezetéken újabb tíz százalékkal nőtt Bujdosó Andrea és nyilvánvalóan Kapitány István, Shell-részvényeinek az értéke. Tehát azt szeretném Önöknek mondani, vigyék a hírét, hogy Bujdosó Andrea, Kapitány István meg a Tisza nem akar békét. Ők
a háború folytatását akarják, ugyanis ők minden nap keresnek a háborún és a szankciókon.
És hogyha lehetőségük lenne, a Tiszának lehetősége lenne, akkor le is vágnának bennünket végleg az orosz földgázról és kőolajról. Erre mindannyian ráfizetnénk, jönne az 1000 forintos benzin meg a háromszoros rezsi, de a Shell meg a Shell-részvényesek degeszre keresnék magukat. A Shell-részvények ára kilőne az égbe, határ a csillagos ég. Nem tudom hányszorosára nőne a részvények ára, és hány tíz meg százmillió forintot tennének zsebre Bujdosó Andrea, Kapitány, meg a többiek, az Önök és mindannyiunk és minden magyar ember kárára. Nekem nincsenek Shell-részvényeim, csak annyit szeretnék Önöknek mondani. Önöknek sincs. Engem nem a Shell küldött, hanem Orbán Viktor - zárta gondolatait.
Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen
A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A Nemzeti Petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!