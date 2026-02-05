Óriási teher kerül le a családok válláról februártól – mutatjuk!

Navracsics Tibor jó hírt jelentett be: februártól számos állami támogatás és kedvezmény bővül.
Február kétségkívül a családokról szól. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter Facebook-videó formájában ismertette a pontos részleteket.
Jó hír a családok és a nyugdíjasok számára
A miniszter bejelentette, hogy februártól:
- érkezik a kétgyermekes 40 év alatti anyák és 30 év alatti anyák adómentes bére,
- megemelt minimálbér és garantált bérminimum,
- megduplázott családi adókedvezmény, valamint
- a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első része.
