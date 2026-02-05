Óriási teher kerül le a családok válláról februártól – mutatjuk!

Hírlevél
38 perce
Olvasási idő: 2 perc
Navracsics Tibor jó hírt jelentett be: februártól számos állami támogatás és kedvezmény bővül.
navracsics tibornyugdíjcsaládminimálbér

Február kétségkívül a családokról szól. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter Facebook-videó formájában ismertette a pontos részleteket.

Navracsics Tibor jó hírrel szolgált a családoknak (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség)
Jó hír a családok és a nyugdíjasok számára

A miniszter bejelentette, hogy februártól:

  • érkezik a kétgyermekes 40 év alatti anyák és 30 év alatti anyák adómentes bére,
  • megemelt minimálbér és garantált bérminimum,
  • megduplázott családi adókedvezmény, valamint 
  • a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első része.

 

