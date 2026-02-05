Hírlevél
Minimálbér-emelés, közszféra béremelése, a családi adókedvezmények emelése, adómentességek is hatályba léptek. Mutatjuk a részleteket!
Minimálbér-emelés, közszféra béremelése, a családi adókedvezmények emelése, adómentességek is hatályba léptek az idén év elején – írták a kormány Facebook-bejegyzésben. Részletek, íme:

 
A napokban több millió családhoz érkezik nagyobb fizetés: minimálbér-emelés, közszféra béremelése, a családi adókedvezmények emelése, adómentességek is hatályba léptek az idén év elején
A napokban több millió családhoz érkezik nagyobb fizetés: minimálbér-emelés, közszféra béremelése, a családi adókedvezmények további emelése, adómentességek is hatályba léptek az év elején.

A kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó (szja)-mentességi programját folytatjuk: jövőre az 50 év alatti, majd a 60 év alatti, azt követően pedig egyáltalán nem kell szja-t fizetniük a kétgyermekes édesanyáknak! – tették hozzá.

