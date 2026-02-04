Megígérték és megcsinálták: a kormányzati intézkedések, amelyek miatt több marad a családi kasszában

„Megígértük és meg is csináltuk. Februárban több – sokakat érintő – kormányzati intézkedés lép életbe!” – írta Nagy István agrárminiszter Facebook-bejegyzéséhez azzal kapcsolatban, hogy a családi kassza bővítése érdekében milyen határozott lépéseket tett eddig a kormány.
A miniszter posztjában elmondta, sok minden jót hoz a február, hiszen kigondolták, vállalták, és megcsinálták.
Így bővül a családi kassza
Nagy István felsorolta azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően érdemes várni a postást és a bankértesítéseket, hiszen érkezik:
- a 11%-kal megemelt minimálbér,
- a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete is
- a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák adómentessége,
- a megduplázott családi adókedvezmény,
- a 7%-kal megemelt szakmunkás minimálbér,
- a hat havi fegyverpénz a rendvédelmi dolgozóknak,
- a 15%-os béremelés a szociális és kulturális dolgozóknak.
A miniszter közölte, ez a lista nemcsak adatok sora, hanem egyértelmű bizonyítéka annak, hogy megbecsülik a munkát és támogatják a családokat. Ezek a kézzelfogható eredmények adják a magyar gazdaság stabilitásának alapját – tette hozzá.
Nagy István: Erre csak egy erős nemzeti kormány képes
A miniszter kifejtette, ezeket az intézkedéseket úgy lehet megvalósítani, hogy nem engedik, hogy a magyarok pénze Ukrajnába kerüljön, és garantálni is kell, hogy ez így is maradjon. A garancia pedig, ahogyan a miniszter fogalmaz:
Erre csak egy erős nemzeti kormány képes, ami nem enged a brüsszeli követeléseknek és a zsarolásnak. Csak egy biztos választás van, az pedig a Fidesz.”
A kormány intézkedéseinek köszönhetően a családi kasszába több pénz jut, a nemzeti kormány minden vállalását teljesítette, miközben Európában mindenhol megszorítások vannak.