Megígérték és megcsinálták: a kormányzati intézkedések, amelyek miatt több marad a családi kasszában

A kormány tavaly meghozott, idén januártól életbe lépett intézkedéseinek köszönhetően a nemzeti kormány minden vállalását teljesítette, a családi kasszában több pénz marad, miközben Európában mindenhol megszorítások vannak. „A családi kassza bővül, erre csak egy erős nemzeti kormány képes” – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter videóbejegyzésében.
„Megígértük és meg is csináltuk. Februárban több – sokakat érintő – kormányzati intézkedés lép életbe!” – írta Nagy István agrárminiszter Facebook-bejegyzéséhez azzal kapcsolatban, hogy a családi kassza bővítése érdekében milyen határozott lépéseket tett eddig a kormány.

A kormány intézkedéseinek köszönhetően a családi kassza bővül
Fotó: Facebook/Magyarország kormánya 

A miniszter posztjában elmondta, sok minden jót hoz a február, hiszen kigondolták, vállalták, és megcsinálták.

Így bővül a családi kassza

Nagy István felsorolta azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően érdemes várni a postást és a bankértesítéseket, hiszen érkezik:

  • a 11%-kal megemelt minimálbér,
  • a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete is
  • a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák adómentessége,
  • a megduplázott családi adókedvezmény,
  • a 7%-kal megemelt szakmunkás minimálbér,
  • a hat havi fegyverpénz a rendvédelmi dolgozóknak,
  • a 15%-os béremelés a szociális és kulturális dolgozóknak.
Orbán Viktor elmondta, februárban miért érdemes várni a postást

A miniszter közölte, ez a lista nemcsak adatok sora, hanem egyértelmű bizonyítéka annak, hogy megbecsülik a munkát és támogatják a családokat. Ezek a kézzelfogható eredmények adják a magyar gazdaság stabilitásának alapját – tette hozzá.

Nagy István: Erre csak egy erős nemzeti kormány képes 

A miniszter kifejtette, ezeket az intézkedéseket úgy lehet megvalósítani, hogy nem engedik, hogy a magyarok pénze Ukrajnába kerüljön, és garantálni is kell, hogy ez így is maradjon. A garancia pedig, ahogyan a miniszter fogalmaz:

Erre csak egy erős nemzeti kormány képes, ami nem enged a brüsszeli követeléseknek és a zsarolásnak. Csak egy biztos választás van, az pedig a Fidesz.”

A kormány intézkedéseinek köszönhetően a családi kasszába több pénz jut, a nemzeti kormány minden vállalását teljesítette, miközben Európában mindenhol megszorítások vannak.

 

