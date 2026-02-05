A Magyar Péter pártjából kiugrott Csercsa Balázs szerint a Tisza háborúba sodorná Magyarországot

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Csercsa Balázs szerint a Tisza Párt már most mást kommunikál a kampányban, mint amire valójában készül.

Ha fegyveres konfliktus alakulna ki az Európai Unió és Oroszország között, Magyarország a Tisza Párt vezetésével részt venne benne – erről beszélt a Másik Oldal Kárász Róberttel című műsorban Csercsa Balázs. Fotó: Facebook / Csercsa Balázs

Csercsa Balázs szerint a Tisza Párt kiszivárgott adó- és megszorítási elképzelései valóban Magyar Péter pártjához köthetőek

Csercsa Balázs felidézte az Index által korábban nyilvánosságra hozott, a Tiszához köthető dokumentumot, amely szerinte valós, és amely alapján két program létezik. Van egy nyilvános, választóknak szóló, valamint van egy háttérben készülő kormányzati terv. A volt tiszás vezető elismerte: a kiszivárgott adó- és megszorítási elképzelések valóban a párthoz köthetők.

Ha sor kerülne egy Európai Unió és Oroszország közötti háborúra, „abban a Tisza Párt vezetésével Magyarország is részt venne”

- jelentette ki a Másik Oldal Kárász Róberttel című műsorban Csercsa Balázs. A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője hangsúlyozta, egy Tisza-kormány támogatná a sorkatonai szolgálat bevezetését is, vagy hogy katonai akcióban vegyenek részt magyar katonák, ha az EU ezt kérné.

Az interjúban szó esett a Tisza környezetében megjelenő baloldali gazdasági és politikai szakértőkről is. Csercsa Balázs szerint olyan nevek véleménye volt meghatározó a programalkotás során, mint Surányi György, Bokros Lajos, Lengyel László, Petschnig Mária Zita, Kéri László és Simor András. Elmondása szerint a pártban szóba kerültek választások utáni megszorítások, vagyonadó, progresszív adózás, valamint a családtámogatási és rezsitámogatási rendszer fenntarthatóságának a kérdése is.

Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban Csercsa Balázs úgy nyilatkozott, hogy a Tisza Párt támogató álláspontot képvisel, vita legfeljebb az ütemezésről volt. Emlékeztetett arra, hogy a párt belső szavazásán a szimpatizánsok többsége a csatlakozás mellett foglalt állást, és mivel Ukrajna felvétele az Európai Néppárt egyik kiemelt célja, a Tiszának ehhez igazodnia kell. Megfogalmazása szerint Magyar Péter számára ez „feladat”, amely az uniós forrásokért cserébe elvárt.