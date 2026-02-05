Kilépett szakpolitikai vezető: Brüsszel parancsára háborúba vinné Magyarországot a Tisza Párt

Csercsa Balázs a Másik Oldal podcastnak adott szerdai interjúban úgy vélekedett: ha sor kerülne egy háborúra az Európai Unió és Oroszország között, „abban a Tisza Párt vezetésével Magyarország is részt venne”. A moderátor kérdésére válaszolva hozzáfűzte: egy Tisza-kormány támogatná a sorkatonai szolgálat bevezetését is, ahogy azt is, hogy katonai akcióban vegyenek részt magyar katonák, ha az EU erre igényt tartana.
Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatása kapcsán közölte:
miután a Tisza-szimpatizánsok többsége, 58 százaléka a Nemzet Hangja online szavazásán támogatta Ukrajna felvételét, nyilvánvaló, hogy a párt is ennek megfelelően hozna döntéseket.
Ezzel együtt óriási a szakadék a párt irányvonala és aközött, amit a támogatóik képviselnek, szeretnének.
Utóbbiak közül, akik felemelik a hangjukat, azok perekre, fenyegetésekre, rágalmazásokra számíthatnak, mint ahogy ő maga is
– mondta Csercsa Balázs. Nem lehet ugyanis mást gondolni, mint a pártvezetés, azaz Magyar Péter.