Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Tisza Párt

Kilépett szakpolitikai vezető: Brüsszel parancsára háborúba vinné Magyarországot a Tisza Párt

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos állításokat fogalmazott meg a Tisza Párt terveiről a nemrég kilépett szakpolitikai vezető. Ha a Tisza kerülne kormányra, akkor egy esetleges EU–orosz háborúban Magyarország is részt venne, bevezetnék a sorkatonai szolgálatot és Brüsszel kérésére magyar katonákat küldenének a harcmezőre. Csercsa Balázs szerint a Tisza Ukrajna uniós csatlakozását is támogatná. Arról is beszélt, hogy párton belül a megfélemlítés uralkodik: aki nem Magyar Péter álláspontját képviseli, az fenyegetésekre számíthat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza PártháborúpártiCsercsa BalázsEU-tagságUkrajnaEurópai Unió

Csercsa Balázs a Másik Oldal podcastnak adott szerdai interjúban úgy vélekedett: ha sor kerülne egy háborúra az Európai Unió és Oroszország között, „abban a Tisza Párt vezetésével Magyarország is részt venne”. A moderátor kérdésére válaszolva hozzáfűzte: egy Tisza-kormány támogatná a sorkatonai szolgálat bevezetését is, ahogy azt is, hogy katonai akcióban vegyenek részt magyar katonák, ha az EU erre igényt tartana.

Menczer Tamás
Csercsa Balázs, a kiugrott tiszás szakpolitikai vezető kijelentései is alátámasztják, hogy Magyar Péter egy brüsszeli báb (Forrás: Facebook/Csercsa Balázs)

Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatása kapcsán közölte: 

miután a Tisza-szimpatizánsok többsége, 58 százaléka a Nemzet Hangja online szavazásán támogatta Ukrajna felvételét, nyilvánvaló, hogy a párt is ennek megfelelően hozna döntéseket. 

Volt tiszás munkacsoport-vezető: Létezik és a Tiszánál készült a nyilvánosságra került konvergenciaprogram

Ezzel együtt óriási a szakadék a párt irányvonala és aközött, amit a támogatóik képviselnek, szeretnének. 

Utóbbiak közül, akik felemelik a hangjukat, azok perekre, fenyegetésekre, rágalmazásokra számíthatnak, mint ahogy ő maga is

– mondta Csercsa Balázs. Nem lehet ugyanis mást gondolni, mint a pártvezetés, azaz Magyar Péter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!