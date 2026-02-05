Kilépett szakpolitikai vezető: Brüsszel parancsára háborúba vinné Magyarországot a Tisza Párt

Ezzel együtt óriási a szakadék a párt irányvonala és aközött, amit a támogatóik képviselnek, szeretnének.

Utóbbiak közül, akik felemelik a hangjukat, azok perekre, fenyegetésekre, rágalmazásokra számíthatnak, mint ahogy ő maga is

– mondta Csercsa Balázs. Nem lehet ugyanis mást gondolni, mint a pártvezetés, azaz Magyar Péter.