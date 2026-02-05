Hírlevél
bokros lajos

Volt tiszás munkacsoport-vezető: Létezik és a Tiszánál készült a nyilvánosságra került konvergenciaprogram

A Tisza Pártból kilépett szakpolitikai vezető a Másik Oldal podcast szerdai adásában kijelentette: valódi a Tiszánál készült az Index által nyilvánosságra hozott dokumentum (konvergenciaprogram), amely megszorításokat, vagyonadót és progresszív adózást is tartalmazhat. Csercsa Balázs szerint a pártnak valójában két programja van: egy nyilvános és egy választások utáni.
Tisza Párt

Létezik és a Tiszánál készült az Index által korábban publikált dokumentum; a Tisza mást állít a kampányban, mint amire készül; a kiszivárgott adótervek a párthoz köthetők, és valójában két – egy nyilvános és egy választási – programja van a pártnak – mondta Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője a Másik Oldal Kárász Róberttel című podcast szerdai különkiadásában.

Csercsa Balázs történész, bibliakutató közösségi oldalán jelentette be, hogy nem vállalja tovább a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetését, valamint az önkéntes munkát sem folytatja a pártban
Csercsa Balázs, a Tisza Pártból kilépett egyházügyi szakpolitikus

Csercsa Balázs közölte: 

kedden tanúként hallgatták meg a bíróságon az Index.hu által nyilvánosságra hozott több száz oldalas dokumentum kapcsán, amelyről vélelmezik, hogy a Tisza Párt adóterveit is tartalmazza. 

Emlékeztetett, hogy a Tisza azért fogta perbe az Indexet, mert vitatja, hogy a dokumentum a párthoz kötődik, ő pedig ennek az ellenkezőjéről van meggyőződve.

Többkulcsos adó: nem is kérdés a Tisza Pártban, csak nem szabad felvállalni – videó

Ezt el is mondta a meghallgatásán annak ellenére, hogy a párt ügyvédje folyamatosan pszichikai nyomást gyakorolt rá, és azzal rágalmazta, hogy fizetnek neki vagy állást kap cserébe vallomásáért.

Kifejtette: amikor a Tiszánál dolgozott, hallott szakpolitikai beszélgetéseken a kiszivárgott dokumentum által érintett témákról, valamint a munkatársaitól bővebb információkat is szerzett ez ügyben. 

A műsor házigazdájának kérdésére, hogy Surányi György, Lengyel László, Bokros Lajos, Petschnig Mária Zita, Kéri László és Simor András valamilyen kapcsolatban áll-e a Tisza Párttal, Csercsa Balázs kijelentette: 

véleményük a programalkotás során még akkor is meghatározó volt, még ha – legalábbis az ő távozásáig – nem is voltak benne a munkacsoportokban.

Mint mondta, volt szó a pártban a választások után tervezett megszorítóintézkedésekről, vagyonadóról, progresszív adózásról, de arról is hallott, hogy vitatják, fenntartható-e a családtámogatási rendszer, a rezsitámogatási rendszer, a támogatott lakáshitel.

 

