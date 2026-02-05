Volt tiszás munkacsoport-vezető: Létezik és a Tiszánál készült a nyilvánosságra került konvergenciaprogram

Létezik és a Tiszánál készült az Index által korábban publikált dokumentum; a Tisza mást állít a kampányban, mint amire készül; a kiszivárgott adótervek a párthoz köthetők, és valójában két – egy nyilvános és egy választási – programja van a pártnak – mondta Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője a Másik Oldal Kárász Róberttel című podcast szerdai különkiadásában.
Csercsa Balázs közölte:
kedden tanúként hallgatták meg a bíróságon az Index.hu által nyilvánosságra hozott több száz oldalas dokumentum kapcsán, amelyről vélelmezik, hogy a Tisza Párt adóterveit is tartalmazza.
Emlékeztetett, hogy a Tisza azért fogta perbe az Indexet, mert vitatja, hogy a dokumentum a párthoz kötődik, ő pedig ennek az ellenkezőjéről van meggyőződve.
Ezt el is mondta a meghallgatásán annak ellenére, hogy a párt ügyvédje folyamatosan pszichikai nyomást gyakorolt rá, és azzal rágalmazta, hogy fizetnek neki vagy állást kap cserébe vallomásáért.
Kifejtette: amikor a Tiszánál dolgozott, hallott szakpolitikai beszélgetéseken a kiszivárgott dokumentum által érintett témákról, valamint a munkatársaitól bővebb információkat is szerzett ez ügyben.
A műsor házigazdájának kérdésére, hogy Surányi György, Lengyel László, Bokros Lajos, Petschnig Mária Zita, Kéri László és Simor András valamilyen kapcsolatban áll-e a Tisza Párttal, Csercsa Balázs kijelentette:
véleményük a programalkotás során még akkor is meghatározó volt, még ha – legalábbis az ő távozásáig – nem is voltak benne a munkacsoportokban.
Mint mondta, volt szó a pártban a választások után tervezett megszorítóintézkedésekről, vagyonadóról, progresszív adózásról, de arról is hallott, hogy vitatják, fenntartható-e a családtámogatási rendszer, a rezsitámogatási rendszer, a támogatott lakáshitel.