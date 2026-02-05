Volt tiszás munkacsoport-vezető: Létezik és a Tiszánál készült a nyilvánosságra került konvergenciaprogram

Létezik és a Tiszánál készült az Index által korábban publikált dokumentum; a Tisza mást állít a kampányban, mint amire készül; a kiszivárgott adótervek a párthoz köthetők, és valójában két – egy nyilvános és egy választási – programja van a pártnak – mondta Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője a Másik Oldal Kárász Róberttel című podcast szerdai különkiadásában.

Csercsa Balázs, a Tisza Pártból kilépett egyházügyi szakpolitikus

Csercsa Balázs közölte:

kedden tanúként hallgatták meg a bíróságon az Index.hu által nyilvánosságra hozott több száz oldalas dokumentum kapcsán, amelyről vélelmezik, hogy a Tisza Párt adóterveit is tartalmazza.

Emlékeztetett, hogy a Tisza azért fogta perbe az Indexet, mert vitatja, hogy a dokumentum a párthoz kötődik, ő pedig ennek az ellenkezőjéről van meggyőződve.