Megszólalt a férfi, akit megvertek a tiszások! – videó

Így épül a tiszás szeretetország. Ha beszélsz, akkor megvernek. Az informátor, akit állítása szerint Csík Miklós veretett meg – az a tiszás politikus, aki 20 ezer forintért szervezte a balhézókat Lázár János gyöngyösi fórumára – attól tart, hogy beismerése után további támadások érik, ezért feljelentést tett.
Megverték azt a tarnazsadányi férfit, aki Pócs János fideszes képviselőnek elmondta: készpénzt és benzinpénzt is kaptak azok a büntetett előéletű romák, akik botrányt csináltak a gyöngyösi Lázárinfón Csík Miklós vezetésével. Az informátor attól tart, hogy beismerése után további támadások érik, ezért feljelentést tett.

Tisza Párt, Így épül a szeretetország: Magyar Péter és Csík Miklós
Így épül a szeretetország: Magyar Péter és Csík Miklós
Fotó: Facebook

Bohár Dániel megosztotta azt a videót, amiben a sértett mondja el, mi történt megveretésél, ahogyan fogalmaz:

Miklósnak a lánya és a veje megvert engemet, letámadtak engemet, kiszálltak a kocsiból és megrugdostak. A lány pofon vágott és elestem és utána meg már megrugdosták a lábamat.”

A férfit, akit állítása szerint Csík Miklós megveretett, attól fél, hogy újra megtörténhet.

Így épül a tiszás szeretetország. Ha beszélsz, akkor megvernek”

– hívta fel a figyelmet Bohár.

Pénzért balhéztak a Lázárinfón, majd megverte az informátort a rovott múltú Tisza-jelölt bandája

A példátlan provokációt Csík Miklós irányította a Lázárinfón

Lázár János Gyöngyösön tett, nagy port kavaró kijelentését követően rendbontók jelentek meg, akik piros lapokat tartottak a magasba, és bekiabálásukkal a miniszter lemondását követelték. Lázár János gyanúja, miszerint ez egy előre kitervelt provokáció volt, alátámasztást is nyert, miután Pócs János Tarnazsadányba autózott, ahol egy roma fiatalembertől megtudta: 

az akciót a Tisza Párt képviselőjelöltje, Csík Miklós irányította.

A koronatanú elmondása szerint

Magyar Péter embere fejenként 20 ezer forintot és benzinpénzt adott azoknak, akik részt vettek Lázár János gyöngyösi rendezvényének megzavarásában. A rendzavarók bűnlajstroma igen hosszú: a garázdaságtól a súlyos testi sértésen és a szexuális erőszakon át az állatkínzásig terjed.

