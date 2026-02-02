Megszólalt a férfi, akit megvertek a tiszások! – videó

Megverték azt a tarnazsadányi férfit, aki Pócs János fideszes képviselőnek elmondta: készpénzt és benzinpénzt is kaptak azok a büntetett előéletű romák, akik botrányt csináltak a gyöngyösi Lázárinfón Csík Miklós vezetésével. Az informátor attól tart, hogy beismerése után további támadások érik, ezért feljelentést tett.

Így épül a szeretetország: Magyar Péter és Csík Miklós

Fotó: Facebook

Bohár Dániel megosztotta azt a videót, amiben a sértett mondja el, mi történt megveretésél, ahogyan fogalmaz:

Miklósnak a lánya és a veje megvert engemet, letámadtak engemet, kiszálltak a kocsiból és megrugdostak. A lány pofon vágott és elestem és utána meg már megrugdosták a lábamat.”

A férfit, akit állítása szerint Csík Miklós megveretett, attól fél, hogy újra megtörténhet.

Így épül a tiszás szeretetország. Ha beszélsz, akkor megvernek”

– hívta fel a figyelmet Bohár.