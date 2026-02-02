Megszólalt a férfi, akit megvertek a tiszások! – videó

Megverték azt a tarnazsadányi férfit, aki Pócs János fideszes képviselőnek elmondta: készpénzt és benzinpénzt is kaptak azok a büntetett előéletű romák, akik botrányt csináltak a gyöngyösi Lázárinfón Csík Miklós vezetésével. Az informátor attól tart, hogy beismerése után további támadások érik, ezért feljelentést tett.
Bohár Dániel megosztotta azt a videót, amiben a sértett mondja el, mi történt megveretésél, ahogyan fogalmaz:
Miklósnak a lánya és a veje megvert engemet, letámadtak engemet, kiszálltak a kocsiból és megrugdostak. A lány pofon vágott és elestem és utána meg már megrugdosták a lábamat.”
A férfit, akit állítása szerint Csík Miklós megveretett, attól fél, hogy újra megtörténhet.
Így épül a tiszás szeretetország. Ha beszélsz, akkor megvernek”
– hívta fel a figyelmet Bohár.
A példátlan provokációt Csík Miklós irányította a Lázárinfón
Lázár János Gyöngyösön tett, nagy port kavaró kijelentését követően rendbontók jelentek meg, akik piros lapokat tartottak a magasba, és bekiabálásukkal a miniszter lemondását követelték. Lázár János gyanúja, miszerint ez egy előre kitervelt provokáció volt, alátámasztást is nyert, miután Pócs János Tarnazsadányba autózott, ahol egy roma fiatalembertől megtudta:
az akciót a Tisza Párt képviselőjelöltje, Csík Miklós irányította.
A koronatanú elmondása szerint
Magyar Péter embere fejenként 20 ezer forintot és benzinpénzt adott azoknak, akik részt vettek Lázár János gyöngyösi rendezvényének megzavarásában. A rendzavarók bűnlajstroma igen hosszú: a garázdaságtól a súlyos testi sértésen és a szexuális erőszakon át az állatkínzásig terjed.