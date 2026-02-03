Hírlevél
Amit a Fidesz ad, arra mások már fenik a kést – Deák Dániel elemzése

XXI. Század Intézet vezető elemzője új videóelemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy kézzelfogható juttatások sorsa forog kockán. Deák Dániel „Amit a Fidesz ad, azt a Tisza elvenné” című elemzése a februártól érkező intézkedéseken keresztül mutatja meg a politikai különbségeket.
Februárban érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér, a hét százalékkal megemelt szakmunkás minimálbér, a kétgyermekes, 40 év alatti anyák első adómentes bére, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete, a megduplázott családi adókedvezmény, a hathavi fegyverpénz a hivatásos fegyvereseknek és a szociális és kulturális dolgozók 15 százalékkal megemelt fizetése – sorolta legújabb elemzésében Deák Dániel.

Deák Dániel
Deák Dániel hangsúlyozza elemzésében, hogy az áprilisi választás tétje a támogatások megőrzése (Forrás: Facebook/Deák Dániel)
Vidéken is megkezdődött a nemzeti petíció postázása 

Ezért kulcskérdés a nemzeti petíció

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: ezeknek megőrzése miatt is fontos a most indult nemzeti petíció, hiszen Európa más országában Ukrajna támogatása miatt jelentős megszorításokat hajtottak végre, ugyanerre készül itthon a Tisza Párt is.

 

 

