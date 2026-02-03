Amit a Fidesz ad, arra mások már fenik a kést – Deák Dániel elemzése

Februárban érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér, a hét százalékkal megemelt szakmunkás minimálbér, a kétgyermekes, 40 év alatti anyák első adómentes bére, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete, a megduplázott családi adókedvezmény, a hathavi fegyverpénz a hivatásos fegyvereseknek és a szociális és kulturális dolgozók 15 százalékkal megemelt fizetése – sorolta legújabb elemzésében Deák Dániel.

Deák Dániel hangsúlyozza elemzésében, hogy az áprilisi választás tétje a támogatások megőrzése (Forrás: Facebook/Deák Dániel)