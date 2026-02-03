Amit a Fidesz ad, arra mások már fenik a kést – Deák Dániel elemzése

XXI. Század Intézet vezető elemzője új videóelemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy kézzelfogható juttatások sorsa forog kockán. Deák Dániel „Amit a Fidesz ad, azt a Tisza elvenné” című elemzése a februártól érkező intézkedéseken keresztül mutatja meg a politikai különbségeket.
Februárban érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér, a hét százalékkal megemelt szakmunkás minimálbér, a kétgyermekes, 40 év alatti anyák első adómentes bére, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete, a megduplázott családi adókedvezmény, a hathavi fegyverpénz a hivatásos fegyvereseknek és a szociális és kulturális dolgozók 15 százalékkal megemelt fizetése – sorolta legújabb elemzésében Deák Dániel.
Ezért kulcskérdés a nemzeti petíció
A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: ezeknek megőrzése miatt is fontos a most indult nemzeti petíció, hiszen Európa más országában Ukrajna támogatása miatt jelentős megszorításokat hajtottak végre, ugyanerre készül itthon a Tisza Párt is.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!