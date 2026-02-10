Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: a világ nagyhatalmai Budapestre látogatnak

Gyász

Képeken Fenyő Miklós temetése – Ilyen volt a fájdalom csendje

deák dániel

A Fidesz a választás esélyese, de kulcskérdés a mozgósítás – videóelemzés

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hétvégi balmazújvárosi időközi választásnak országos jelentősége van, hiszen ha valóban behozhatatlan lenne a Tisza előnye, akkor ebben a korábban ellenzék által megnyert körzetben magabiztos ellenzéki győzelem született volna – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
deák dánielfideszorbán viktorválasztás2026Balmazújváros

Deák Dániel felidézte, az időközi eredmények, a helyi kutatások és a 2022-ben legpontosabbnak minősülő kutatócég előrejelzése Fidesz győzelmet vetít előre, azonban a mozgósítás kulcskérdés.

Deák Dániel szerint a Fidesz a választás esélyese, de kulcskérdés a mozgósítás
Deák Dániel szerint a Fidesz a választás esélyese, de kulcskérdés a mozgósítás Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Az elemző arra is rámutatott, a választást megelőző időszakban, az ellenzéki sajtóban olyan szalagcímek jelentek meg, hogy „Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs” vagy „A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban”. Ezzel is országos tétet adtak ennek az időközinek.

Az elemzés itt tekinthető meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!