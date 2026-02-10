A Fidesz a választás esélyese, de kulcskérdés a mozgósítás – videóelemzés

Deák Dániel felidézte, az időközi eredmények, a helyi kutatások és a 2022-ben legpontosabbnak minősülő kutatócég előrejelzése Fidesz győzelmet vetít előre, azonban a mozgósítás kulcskérdés.

Deák Dániel szerint a Fidesz a választás esélyese, de kulcskérdés a mozgósítás Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Az elemző arra is rámutatott, a választást megelőző időszakban, az ellenzéki sajtóban olyan szalagcímek jelentek meg, hogy „Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs” vagy „A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban”. Ezzel is országos tétet adtak ennek az időközinek.

Az elemzés itt tekinthető meg.