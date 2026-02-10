A Fidesz a választás esélyese, de kulcskérdés a mozgósítás – videóelemzés

A hétvégi balmazújvárosi időközi választásnak országos jelentősége van, hiszen ha valóban behozhatatlan lenne a Tisza előnye, akkor ebben a korábban ellenzék által megnyert körzetben magabiztos ellenzéki győzelem született volna – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Deák Dániel felidézte, az időközi eredmények, a helyi kutatások és a 2022-ben legpontosabbnak minősülő kutatócég előrejelzése Fidesz győzelmet vetít előre, azonban a mozgósítás kulcskérdés.
Az elemző arra is rámutatott, a választást megelőző időszakban, az ellenzéki sajtóban olyan szalagcímek jelentek meg, hogy „Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs” vagy „A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban”. Ezzel is országos tétet adtak ennek az időközinek.
