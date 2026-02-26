Deák Dániel nagy lebuktatásra készül!

Hírlevél
44 perce
Olvasási idő: 2 perc
Egy politikai napirendet felforgató dokumentum nyilvánosságra hozatalát ígéri csütörtök délutánra a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel szerint egy ismert közéleti szereplő hitelessége, sőt egész karrierje is összeomolhat.
Deák Dániel közösségi oldalán jelentette be, hogy birtokába került egy „botrányos dokumentum”, amely állítása szerint alapjaiban változtathatja meg a politikai napirendet. 

Deák Dániel nagy bejelentésre készül
„Egy közéleti ikon karrierje bedőlhet”

A bejegyzés szerint a dokumentum egy közéleti ikon szavahihetőségét érinti, sőt, akár az egész pályafutását is veszélybe sodorhatja. 

„Adjátok tovább, hogy minél több emberhez eljusson. 17 órakor bejelentés itt, az oldalamon!” 

– fogalmazott. A politológus további részleteket egyelőre nem közölt, így a csütörtök délutáni bejelentés várhatóan jelentős figyelmet kap majd a közéletben.

