Rendkívüli

Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Trump fia nem kertelt a luxizó ukránokkal kapcsolatban

Deák Dániel

Míg Orbán Viktor ellenáll, Magyar Péter összejátszik az ukránokkal

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
A zsarolásra adott belföldi reakciók már önmagukban beszédesek: míg Orbán Viktor világossá tette, hogy nem enged a zsarolásnak és válaszlépéseket tett, addig Magyar Péter összejátszik az ukránokkal és belement az orosz energia betiltásába – mondta el a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel legfrissebb videóelemzésében.
Deák DánielellenállVálasztás 2026Orbán ViktorUkrajnazsarolásMagyar PéterMagyarország

Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával igyekszik zsarolni Magyarországot. A zsarolásra adott belföldi reakciók már önmagukban beszédesek: míg Orbán Viktor világossá tette, hogy nem enged a zsarolásnak és válaszlépéseket tett, addig Magyar Péter összejátszik az ukránokkal és belement az orosz energia betiltásába – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel.

Deák Dániel: Orbán Viktor ellenáll az ukránoknak, orbánzelenszkij, orbán-zelenszkij,
Deák Dániel: Orbán Viktor ellenáll az ukránoknak
Fotó: Facbook/Rákay Philip 

Ukrajnának és Brüsszelnek az a célja ezzel az akcióval, hogy

Magyarországon ellátási problémák és ezerforintos benzinár alakuljon ki, ami rontaná Orbán Viktor választási esélyeit és hatalomba segíteni Magyar Pétert.

Deák Dániel: A háború már 2022-ben véget érhetett volna

2022. április 9-én az orosz–ukrán tárgyalások Törökország közvetítésével már előrehaladott állapotban voltak, Boris Johnson akkori brit kormányfő ugyanakkor személyesen akadályozta meg a fegyverszünetet a kijevi látogatásával.

A Nyugat, az akkori, Joe Biden vezette amerikai kormányzattal az élen, ekkor döntött úgy, hogy azért kell minden erővel támogatni Ukrajnát, és azért kellenek a szankciók, mert akkor Oroszország összeomlik, a gazdasága nem bírja a nyomást.

Ehhez képest

  • az orosz GDP még mindig nő,
  • ráadásul az orosz bankszektor soha nem látott profitot termel,
  • az orosz gazdaság még hosszú évekig képes finanszírozni a háborút

– fogalmazott.

Zárásként kiemelte:

ebben az európai környezetben Orbán Viktor kívül tartotta Magyarországot a háborús őrületből, és következetes békepárti álláspontot képvisel.

Továbbra is minden nagyhatalommal jó hazánk kapcsolata. Az április 12-i választáson ez is a tét:

Magyarország tovább képviseli ezt a békepárti álláspontot, vagy a brüsszeli utat választja Magyar Péterrel az élen, aki a konfrontációt képviseli Oroszországgal szemben.

 

