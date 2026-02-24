Míg Orbán Viktor ellenáll, Magyar Péter összejátszik az ukránokkal

Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával igyekszik zsarolni Magyarországot. A zsarolásra adott belföldi reakciók már önmagukban beszédesek: míg Orbán Viktor világossá tette, hogy nem enged a zsarolásnak és válaszlépéseket tett, addig Magyar Péter összejátszik az ukránokkal és belement az orosz energia betiltásába – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel.

Deák Dániel: Orbán Viktor ellenáll az ukránoknak

Fotó: Facbook/Rákay Philip

Ukrajnának és Brüsszelnek az a célja ezzel az akcióval, hogy

Magyarországon ellátási problémák és ezerforintos benzinár alakuljon ki, ami rontaná Orbán Viktor választási esélyeit és hatalomba segíteni Magyar Pétert.

Deák Dániel: A háború már 2022-ben véget érhetett volna

2022. április 9-én az orosz–ukrán tárgyalások Törökország közvetítésével már előrehaladott állapotban voltak, Boris Johnson akkori brit kormányfő ugyanakkor személyesen akadályozta meg a fegyverszünetet a kijevi látogatásával.

A Nyugat, az akkori, Joe Biden vezette amerikai kormányzattal az élen, ekkor döntött úgy, hogy azért kell minden erővel támogatni Ukrajnát, és azért kellenek a szankciók, mert akkor Oroszország összeomlik, a gazdasága nem bírja a nyomást.

Ehhez képest

az orosz GDP még mindig nő,

ráadásul az orosz bankszektor soha nem látott profitot termel,

az orosz gazdaság még hosszú évekig képes finanszírozni a háborút

– fogalmazott.

Zárásként kiemelte:

ebben az európai környezetben Orbán Viktor kívül tartotta Magyarországot a háborús őrületből, és következetes békepárti álláspontot képvisel.

Továbbra is minden nagyhatalommal jó hazánk kapcsolata. Az április 12-i választáson ez is a tét: