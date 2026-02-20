Deák Dániel: TimiKém bevetésen

Deák Dániel Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést Szabó Tímeáról. A politikai elemző azt írta: „TimiKém bevetésen: Az ukrán parlament elnökével találkozott, biztosította őt a magyarok támogatásáról, nem ért egyet a dízelellátás leállításával.”

Deák Dániel

Fotó: Facebook/Deák Dániel

A posztban Szabó Tímea ukrán egyeztetésére és annak politikai jelentőségére utalt. A bejegyzés rövid idő alatt több hozzászólást kapott.

Öt pontban az Ukrajna dízelellátása ügye

Deák Dániel a kommentek között részletesebb álláspontot is közzétett az Ukrajna dízelellátása kapcsán. Magyarország és Szlovákia leállította Ukrajna dízelellátását, mert az ukrán fél nem indítja újra a Barátság kőolajvezeték működését.

Bejegyzésében Deák Dániel öt pontban sorolta fel érveit. Írt Kijev és Brüsszel szerepéről, valamint arról, hogy szerinte az ellátási kérdés politikai dimenziót is kapott. A poszt kitért Magyar Péter nemzetközi tárgyalásaira is. Deák Dániel a bejegyzésben Orbán Viktor álláspontjára is utalt. Megfogalmazása szerint a magyar kormány nem változtat politikáján nyomás hatására.

Az Ukrajna dízelellátása és a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet az elmúlt időszakban több politikai megszólalást is kiváltott.