Rendkívüli

Ukrajna ismét fenyeget: Orbán Viktort börtönbe küldenék

Fontos

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

deák dániel

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Magyarország és Szlovákia leállította Ukrajna dízelellátását, miután Kijev nem indította újra a Barátság kőolajvezetéket – írta közösségi oldalán a XXI. Század vezető elemzője. Deák Dániel szerint az ügy mögött politikai és geopolitikai érdekek is meghúzódnak, de Ukrajna húzhatja a rövidebbet.
deák dánielukrajnaBarátság kőolajvezetékzsarolásMagyar Péter

A bejegyzés szerint az olajvezeték ügye túlmutat az energiapolitikán: komoly politikai erőpróba zajlik Magyarország, Ukrajna és az Európai Unió között. Deák Dániel öt pontban foglalta össze, mit lát a háttérben.

Deák Dániel
Deák Dániel szerint a Barátság kőolajvezeték ügye nagyon könnyen visszacsaphat az ukránokra (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

Öt pontban a háttér

1. Nyíltan beszélnek arról Kijevben és Brüsszelben, hogy Magyar Péter hatalomra kerülését támogatnák, mivel ő Ukrajna uniós tagságát és finanszírozását is támogatná. 

2. Deák állítása szerint Ukrajna képes lenne újraindítani a vezetéket, de ezt politikai okokból nem teszi. Ha nincs üzemanyag, az gazdasági és közlekedési válságot idézhet elő, ami szerinte politikai hasznot hozhatna a Tisza Pártnak.

3. Az elemző felidézte, hogy Magyar Péter az elmúlt napokban több háborúpárti európai vezetővel is találkozott, köztük a horvát miniszterelnökkel és a német kancellárral. Horvátország kulcsszereplő lehetne az alternatív olajszállításban.

4. Deák rámutat, hogy Orbán Viktor nem enged a zsarolásnak, ezért Szlovákiával közösen felfüggesztették Ukrajna dízelellátását, amíg a Barátság vezetéket nem indítják újra.

5. Az elemző szerint, ha Ukrajna továbbra sem változtat álláspontján, Magyarország és Szlovákia az áram- és gázellátás leállítását is mérlegelheti, ami súlyos következményekkel járna Ukrajna számára.

