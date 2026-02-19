Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

Öt pontban a háttér

1. Nyíltan beszélnek arról Kijevben és Brüsszelben, hogy Magyar Péter hatalomra kerülését támogatnák, mivel ő Ukrajna uniós tagságát és finanszírozását is támogatná.

2. Deák állítása szerint Ukrajna képes lenne újraindítani a vezetéket, de ezt politikai okokból nem teszi. Ha nincs üzemanyag, az gazdasági és közlekedési válságot idézhet elő, ami szerinte politikai hasznot hozhatna a Tisza Pártnak.

3. Az elemző felidézte, hogy Magyar Péter az elmúlt napokban több háborúpárti európai vezetővel is találkozott, köztük a horvát miniszterelnökkel és a német kancellárral. Horvátország kulcsszereplő lehetne az alternatív olajszállításban.

4. Deák rámutat, hogy Orbán Viktor nem enged a zsarolásnak, ezért Szlovákiával közösen felfüggesztették Ukrajna dízelellátását, amíg a Barátság vezetéket nem indítják újra.

5. Az elemző szerint, ha Ukrajna továbbra sem változtat álláspontján, Magyarország és Szlovákia az áram- és gázellátás leállítását is mérlegelheti, ami súlyos következményekkel járna Ukrajna számára.