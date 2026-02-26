Egy magyar közéleti ikon bukott meg örök időkre – itt van Deák Dániel bejelentése

„Itt van a kezemben kinyomtatva a Medián valódi januári mérése. Amit mutatni fogok, abból egyértelműen kiderül, hogy a Medián januárban nem a valódi mérését publikálta.

Meghamisították a saját számaikat, és hamis eredményeket publikáltak”

– közölte Deák Dániel.

Lebukott a Medián Fotó: Képernyőfotó

A XXI. Század Intézet elemzője emlékeztetett, a Mediánnál januárban azt közölték, hogy a Tisza támogatottsága 40 százalékon, míg a Fidesz-KDNP 33 százalékon áll.

Hatalmasat hazudhatott a Medián

Ehhez képest a Medián valódi mérésénél világosan látszik, hogy az intézet valódi, belső számai szerint a Tisza is és a Fidesz is 36 százalékon állt.

40–33-at publikáltak, pedig 36–36-ot mértek valójában. Ez egy elképesztő csalás a Medián részéről!

– fogalmazott. Mint kifejtette, ilyen egyértelmű közvéleménykutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta, és szerinte nem egy ártatlan csínyről van szó. Mint fogalmazott, a Medián kutatások a Tisza párt fő kampányeszközei a többi ellenzéki párttal szemben. Ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányába.

„Egy közéleti ikon karrierje bedőlhet”

Mint korábban beszámoltunk róla, Deák Dániel csütörtök délelőtt jelentette be, hogy birtokába került egy „botrányos dokumentum”, amely állítása szerint alapjaiban változtathatja meg a politikai napirendet. A bejegyzés szerint a dokumentum egy közéleti ikon szavahihetőségét érinti, sőt az egész pályafutását is veszélybe sodorhatja.

A hozzám eljutott dokumentumot hamarosan mindenki számára elérhetővé teszem

– ígérte a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Deák Dániel a dokumentumot is bemutatta: