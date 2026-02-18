Újabb demokrata beavatkozási kísérlet a magyar választásokba

Az Epstein botrányban súlyosan érintett volt demokrata amerikai külügyminiszter Hillary Clinton, a BBC-nek adott interjúban akart utat mutatni a magyaroknak – olvasható a Tűzfalcsoport legújabb elemzésében.
A Tűzfalcsoport írásából egyértelműen kiderül, hogy Hillary Clinton, demokrata elődeihez hasonlóan, be kíván avatkozni az áprilisi magyar választásokba.
Ha egy átlag magyar lennék, a következő lenne az álláspontom: olyan embert szeretnék megválasztani, aki Magyarországért van, nem pedig olyat, aki Donald Trump bábja”
– fogalmazott az ex-külügyminiszter.
Hillary Clinton útmutatását egyértelműen nem a jó szándék vezérelte, mivel azt is hozzátette,
mutassuk meg, hogy minket nem fognak eltörölni. Nem fognak megfélemlíteni, vagy nem fognak irányítani ezzel az amerikai elnökkel.”
