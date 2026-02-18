Hírlevél
Újabb demokrata beavatkozási kísérlet a magyar választásokba

1 órája
Az Epstein botrányban súlyosan érintett volt demokrata amerikai külügyminiszter Hillary Clinton, a BBC-nek adott interjúban akart utat mutatni a magyaroknak – olvasható a Tűzfalcsoport legújabb elemzésében.
A Tűzfalcsoport írásából egyértelműen kiderül, hogy Hillary Clinton, demokrata elődeihez hasonlóan, be kíván avatkozni az áprilisi magyar választásokba.

Hillary Clinton, az Egyesült Államok volt demokrata külügyminisztere
Hillary Clinton, az Egyesült Államok volt demokrata külügyminisztere Andres Kudacki/AP

Ha egy átlag magyar lennék, a következő lenne az álláspontom: olyan embert szeretnék megválasztani, aki Magyarországért van, nem pedig olyat, aki Donald Trump bábja”

 – fogalmazott az ex-külügyminiszter.

Hillary Clinton útmutatását egyértelműen nem a jó szándék vezérelte, mivel azt is hozzátette, 

mutassuk meg, hogy minket nem fognak eltörölni. Nem fognak megfélemlíteni, vagy nem fognak irányítani ezzel az amerikai elnökkel.”

 

 

