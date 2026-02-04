Deutsch Tamás az Igazság órájában – kövesse nálunk élőben!

A beszélgetés fókuszában Brüsszel és Magyarország viszonya, a háborús és gazdasági helyzet, valamint a szuverenitást érintő kérdések állnak. Deutsch Tamás saját tapasztalatai alapján ad betekintést az Európai Parlament működésébe és a háttérben zajló folyamatokba.

Deutsch Tamás EP-képviselő az Igazság órájában

Fotó: Képernyőfotó / YouTube

Mérgező Magyar Péter

Deutsch Tamás a napokban kirobbant, a Tisza Párt körüli újabb botránnyal kapcsolatban elmondta,

Magyar Péter környezetében mindenki azt tapasztalja meg, hogy ennek az embernek a személyisége nemcsak beteges, hanem mérgező.

Kiemelte, Magyar Péternek már semmilyen programot nem kell nyilvánosságra hoznia, ugyanis a Tisza Párt 600 oldalas megszorítócsomagja már nyilvánosságra került.

Ez egy brutális lelepleződés. Csercsa Balázs egy top munkatársa volt a Tisza Párt elnökének, és ő is meghazudtolta Magyar Péter kijelentéseit

– tette hozzá Deutsch Tamás.

Elvennék a 13. havi nyugdíjat

Alapvetés lett az újbaloldalon, hogy amennyiben ők döntési helyzetbe kerülnek, akkor a 13. és a 14. havi nyugdíjat megszüntetnék. Nem lehet véletlen, hogy az SZDSZ nyugdíjas tagozatából kikukázott emberek mind egybehangzóan eltörölnék ezeket, a nyugdíjasoknak kedvező intézkedéseket. Merénylet készül a nyugdíjasok ellen

– jelentette ki Deutsch Tamás, reagálva Mihályi Péter, tiszás szakértő kijelentéseire.

Mi jelent az uniós mainstream?

Onnan menekül minden ország, nemhogy vissza akarnak menni

– jelentette ki az EP képviselő azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt saját bevallása szerint az európai mainstreambe vezetné vissza Magyarországot.

Mi egy olyan országot szeretnénk, ahol bármelyik magyar városban, bármikor, nők, lányok, kimehetnek, attrocitások nélkül sétálhatnak az utcán

– tette hozzá Deutsch.

Választási csalást emlegetnek

A Magyar Hang podcast műsorában elhangzott kijelentéseire reagálva, Deutsch Tamás elmondta, több mint három évtizede ugyanazokat a vádakat harsogják a baloldali és liberális, posztkommunista körök.

Csak azt tudom mondani, maga Magyar Péter mondta az egyik utcafórumán, hogy nem lehet elcsalni a választásokat. Magyar vesztes kommunikációt visz, maga is tudja, hogy el fogja veszíteni a választásokat

– jegyezte meg Deutsch Tamás.