Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt követeli Zelenszkij az EU-tól – elő a popcornt: látványos felsülés várható

Ezt látnia kell!

Itt a döntés, ez az alkatrész hamarosan örökre eltűnik az autókról

európai parlament

Deutsch Tamás az Igazság órájában – kövesse nálunk élőben!

34 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma reggel 7:30-tól különleges vendéggel jelentkezik az Igazság órája: Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő lesz a műsor vendége. Az adásban aktuálpolitikai kérdések, európai uniós ügyek és a következő időszak legfontosabb kihívásai is szóba kerülnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
európai parlamentbeszélgetésjózan észképviselődeutsch tamás

A beszélgetés fókuszában Brüsszel és Magyarország viszonya, a háborús és gazdasági helyzet, valamint a szuverenitást érintő kérdések állnak. Deutsch Tamás saját tapasztalatai alapján ad betekintést az Európai Parlament működésébe és a háttérben zajló folyamatokba.

Deutsch Tamás EP-képviselő az Igazság órájában
Fotó: Képernyőfotó / YouTube

Mérgező Magyar Péter 

Deutsch Tamás a napokban kirobbant, a Tisza Párt körüli újabb botránnyal kapcsolatban elmondta, 

Magyar Péter környezetében mindenki azt tapasztalja meg, hogy ennek az embernek a személyisége nemcsak beteges, hanem mérgező.

Kiemelte, Magyar Péternek már semmilyen programot nem kell nyilvánosságra hoznia, ugyanis a Tisza Párt 600 oldalas megszorítócsomagja már nyilvánosságra került.

Ez egy brutális lelepleződés. Csercsa Balázs egy top munkatársa volt a Tisza Párt elnökének, és ő is meghazudtolta Magyar Péter kijelentéseit

– tette hozzá Deutsch Tamás. 

Elvennék a 13. havi nyugdíjat

Alapvetés lett az újbaloldalon, hogy amennyiben ők döntési helyzetbe kerülnek, akkor a 13. és a 14. havi nyugdíjat megszüntetnék. Nem lehet véletlen, hogy az SZDSZ nyugdíjas tagozatából kikukázott emberek mind egybehangzóan eltörölnék ezeket, a nyugdíjasoknak kedvező intézkedéseket. Merénylet készül a nyugdíjasok ellen

– jelentette ki Deutsch Tamás, reagálva Mihályi Péter, tiszás szakértő kijelentéseire.

Mi jelent az uniós mainstream? 

Onnan menekül minden ország, nemhogy vissza akarnak menni

– jelentette ki az EP képviselő azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt saját bevallása szerint az európai mainstreambe vezetné vissza Magyarországot. 

Mi egy olyan országot szeretnénk, ahol bármelyik magyar városban, bármikor, nők, lányok, kimehetnek, attrocitások nélkül sétálhatnak az utcán

– tette hozzá Deutsch. 

Választási csalást emlegetnek

A Magyar Hang podcast műsorában elhangzott kijelentéseire reagálva, Deutsch Tamás elmondta, több mint három évtizede ugyanazokat a vádakat harsogják a baloldali és liberális, posztkommunista körök. 

Csak azt tudom mondani, maga Magyar Péter mondta az egyik utcafórumán, hogy nem lehet elcsalni a választásokat. Magyar vesztes kommunikációt visz, maga is tudja, hogy el fogja veszíteni a választásokat 

– jegyezte meg Deutsch Tamás. 

Háborús szövetséget csinálnának az Európai Unióból 

Amikor Németország birodalmat akar szervezni, ráadásul egy háborús logika mentén, akkor garantált a bukás. 

Ez a beteges háborús készülődés elképesztő veszélyt jelent a teljes kontinensre, és ránk is

– emelte ki a politikus. Hozzátette, amíg a Fidesz-KDNP van kormányon, addig fel sem merülhet, hogy Magyarország pénzt, fegyvert, vagy katonáka küldjön Ukrajnába. 

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!