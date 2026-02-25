Deutsch Tamás: Drámai fordulat az európai politikában a háborúpártiság

Brüsszelben a többségi álláspont az agresszív háborúpártiság, és ez drámai fordulat a békeprojektként létrejött európai együttműködésben – mondta az Országgyűlésben a Fidesz vezérszónokaként Deutsch Tamás, aki úgy fogalmazott, korábban senki sem vitatta, hogy az együttműködésnek - bármilyen vitái vannak is az abban résztvevő országoknak - a béke fenntartását kell szolgálnia. Ezért nem volt a politikai diskurzus része, hogy lehet-e háborúpárti politikát folytatni.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Megítélése szerint

a brüsszeli, szélsőségesen háborúpárti elképzelést képviselő politikusok az elmúlt időszakban több alkalommal összegyűltek, Münchenben, majd Kijevben találkoztak, és megállapodást kötöttek, hogy minden eszközzel és elképesztő összegekkel támogatni fogják az ukrajnai öldöklést.

Emlékeztetett, az Európai Unió eddig 193 milliárd 300 millió eurót fordított Ukrajna finanszírozására, és eldöntötték, hogy további 32,6 milliárd eurót adnak 2026-2027-ben. – Ezt kívánják még "megfejelni" egy 90 milliárd eurós hadikölcsönnel és további 366 milliárd eurónyi összeggel a 2028 utáni 7 éves keretköltségvetésből, valamint 1500 milliárdnyi háborús finanszírozást, illetve Ukrajnának nyújtandó további támogatást követel az Európai Bizottság elnöke – hangsúlyozta a politikus.

Deutsch Tamás kifejtette,

brüsszeli vezető politikusok nyílt háborús propagandát folytatnak plakátokkal, reklámfilmekkel, háborús jogszabályokat hoznak és többéves hadi költségvetést akarnak elfogadni, továbbá Ukrajna hipergyorsított tagfelvételére készülnek úgy, hogy Ukrajnának csak a felvétele után kellene teljesíteni a tagsághoz szükséges feltételeket.

Végül durva uniós jogszabálysértéssel akarják leválasztani Európát, most elsősorban Magyarországot és Szlovákiát az olcsó orosz energiaforrásról.

Az EP-képviselő leszögezte, a békepárti országokat zsarolják,

Magyarország esetében durván és közvetlenül, a politika alapvető szabályait és a jogi normákat megsértve beleszólnak a választási kampányba.

Deutsch Tamás kitért arra is, hogy a háborúpártiság a magyar politikában is megjelent,