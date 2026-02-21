Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
digitális polgári körök

Folytatódik a Digitális Polgári Körök országjárása, Békéscsabára érkezik a háborúellenes gyűlés

30 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb állomásához érkezik a Digitális Polgári Körök országjárása. A Digitális Polgári Körök békepárti rendezvényét ezúttal Békéscsabán tartják, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll. Lapunk élő szöveges tudósításban számol be az eseményről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
digitális polgári körökHáborúellenes GyűlésVálasztás 2026Orbán ViktorLázár JánosBékéscsaba

A Digitális Polgári Körök országjárása szombaton 11 órakor Békéscsabán folytatódik. A háborúellenes gyűlésen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az eseményen részt vesz Rákay Philip, a Digitális Polgári Körök nagykövete, valamint művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV műsorán is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.

Digitális Polgári Körök, Szombathely, DPK, DPKSzombathely, DigitálisPolgáriKörökSzombathely, 2026.02.07., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen 
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

A Digitális Polgári Körök, korábbi rendezvényein Orbán Viktor több markáns kijelentést tett. A miniszterelnök hangsúlyozta: 

Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, akkor nincs biztos időskor, viszont van háború és sok migráns.

Egy másik válaszában úgy fogalmazott, hogy a választások tétje túlmutat a pártpolitikai versenyen. 

Nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni.

Orbán Viktor: Család vagyunk!

A kormányfő arról is beszélt, hogy az európai döntéseknek közvetlen következményei vannak Magyarország számára. Kiemelte, hogy álláspontja szerint Ukrajnát csak a béke erősítheti meg, és figyelmeztetett:

Ha nem békepárti kormánya lesz Magyarországnak 2026-ban, akkor 2030-ra mindannyian rá fogunk faragni.

DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31., Orbán Viktor, OrbánViktorDPKHatvan
A DPK  Háborúellenes Gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A Digitális Polgári Körök gyűlésein visszatérő elem a kormány által indított nemzeti petíció. A kezdeményezés három kérdés köré épül: 

  • nemet mondani az orosz–ukrán háború finanszírozására, 
  • nemet mondani Ukrajna hosszú távú támogatására, valamint 
  • nemet mondani arra, hogy a rezsiárak a háború következményeként emelkedjenek. 

Orbán Viktor több fórumon hangsúlyozta, hogy a petíció célja a békepárti álláspont megerősítése. A petíciót hatalmas érdeklődés fogadta, már közel háromszázezren küldték vissza.

Orbán Viktor fontos bejelentést tett a rezsicsökkentés jövőjéről

 

A Digitális Polgári Körök országjárása az elmúlt hónapokban több nagyvárost is érintett. A korábbi gyűlés Szombathelyen hatalmas érdeklődés mellett zajlot, a békepárti üzenetek sokakat mozgósítottak. A turné célja, hogy országos közösséget építsen és fórumot biztosítson a közéleti kérdések megvitatására.

Békéscsaba következik

A Digitális Polgári Körök békéscsabai rendezvénye a sorozat következő állomása. A program szerint a gyűlés 11 órakor kezdődik. A szervezők békepárti hangulatot és erős közéleti témákat ígérnek. 

Lapunk az eseményt élő szöveges tudósításban követi.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!