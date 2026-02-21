Folytatódik a Digitális Polgári Körök országjárása, Békéscsabára érkezik a háborúellenes gyűlés

A Digitális Polgári Körök országjárása szombaton 11 órakor Békéscsabán folytatódik. A háborúellenes gyűlésen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az eseményen részt vesz Rákay Philip, a Digitális Polgári Körök nagykövete, valamint művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV műsorán is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.
A Digitális Polgári Körök, korábbi rendezvényein Orbán Viktor több markáns kijelentést tett. A miniszterelnök hangsúlyozta:
Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, akkor nincs biztos időskor, viszont van háború és sok migráns.
Egy másik válaszában úgy fogalmazott, hogy a választások tétje túlmutat a pártpolitikai versenyen.
Nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni.
A kormányfő arról is beszélt, hogy az európai döntéseknek közvetlen következményei vannak Magyarország számára. Kiemelte, hogy álláspontja szerint Ukrajnát csak a béke erősítheti meg, és figyelmeztetett:
Ha nem békepárti kormánya lesz Magyarországnak 2026-ban, akkor 2030-ra mindannyian rá fogunk faragni.
A Digitális Polgári Körök gyűlésein visszatérő elem a kormány által indított nemzeti petíció. A kezdeményezés három kérdés köré épül:
- nemet mondani az orosz–ukrán háború finanszírozására,
- nemet mondani Ukrajna hosszú távú támogatására, valamint
- nemet mondani arra, hogy a rezsiárak a háború következményeként emelkedjenek.
Orbán Viktor több fórumon hangsúlyozta, hogy a petíció célja a békepárti álláspont megerősítése. A petíciót hatalmas érdeklődés fogadta, már közel háromszázezren küldték vissza.
A Digitális Polgári Körök országjárása az elmúlt hónapokban több nagyvárost is érintett. A korábbi gyűlés Szombathelyen hatalmas érdeklődés mellett zajlot, a békepárti üzenetek sokakat mozgósítottak. A turné célja, hogy országos közösséget építsen és fórumot biztosítson a közéleti kérdések megvitatására.
Békéscsaba következik
A Digitális Polgári Körök békéscsabai rendezvénye a sorozat következő állomása. A program szerint a gyűlés 11 órakor kezdődik. A szervezők békepárti hangulatot és erős közéleti témákat ígérnek.
Lapunk az eseményt élő szöveges tudósításban követi.