Folytatódik a Digitális Polgári Körök országjárása, Békéscsabára érkezik a háborúellenes gyűlés

A Digitális Polgári Körök országjárása szombaton 11 órakor Békéscsabán folytatódik. A háborúellenes gyűlésen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az eseményen részt vesz Rákay Philip, a Digitális Polgári Körök nagykövete, valamint művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV műsorán is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A Digitális Polgári Körök, korábbi rendezvényein Orbán Viktor több markáns kijelentést tett. A miniszterelnök hangsúlyozta:

Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, akkor nincs biztos időskor, viszont van háború és sok migráns.

Egy másik válaszában úgy fogalmazott, hogy a választások tétje túlmutat a pártpolitikai versenyen.