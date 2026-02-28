Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

Így gyalázza a fideszes választókat a Direkt 36

Történelmi alkotás, az egyik legfontosabb dokumentumfilm. Ilyen és ehhez hasonló módon magasztalják a Direkt36 videóját a baloldalon. A Csapda című film nem mindennapi összefüggései
Felháborító, ahogy a baloldal már megint lenézi a Fidesz szavazóit! Ők kizárólag penészedő lakásokban nézik az ezeréves tévén a horgolt terítőcskével Orbán Viktort? A Fideszeseknek kötelezően narancsos tapétájuk van? Az iskolákban vetítik a miniszterelnököt a szintén rohadó tantermekben? - teszi fel a kérdést a Tűzfalcsoport, és igen érdekes összefüggésekre világít rá a Csapda című film kapcsán.

direkt36, Esztergom, 2026. február 28.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen az esztergomi Suzuki Arénában 2026. február 28-án.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A direkt36 egy olyan alkotást magasztal, amelyben Orbán Viktort penészes házban "ezeréves tévén" nézik, amelynek vsipketerítő van a tetején
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Fejezzék be a választók megalázását és a folyamatos hazudozást - szólított fel a Tűzfalcsoport, kifejtve, 

minden, ami a jobboldalhoz köthető, az a film szerint penészes, főleg azok az újságkivágások, amiken a nekik nem tetsző szereplők láthatóak.

És akkor már ne is beszéljünk arról, hogy a senki által nem ismert, úgynevezett szakértőket dohos pincébe ültették és úgy állítják be, mintha ők egyfajta elnyomott ellenállás sejtjei lennének, akik féltik az életüket, emiatt máshol nem mernek nyilatkozni.

Nevetséges áldozati póz és kampányhergelés az úgynevezett független-objektív Direkt36-tól.

 

