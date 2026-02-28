Így gyalázza a fideszes választókat a Direkt 36

Felháborító, ahogy a baloldal már megint lenézi a Fidesz szavazóit! Ők kizárólag penészedő lakásokban nézik az ezeréves tévén a horgolt terítőcskével Orbán Viktort? A Fideszeseknek kötelezően narancsos tapétájuk van? Az iskolákban vetítik a miniszterelnököt a szintén rohadó tantermekben? - teszi fel a kérdést a Tűzfalcsoport, és igen érdekes összefüggésekre világít rá a Csapda című film kapcsán.

A direkt36 egy olyan alkotást magasztal, amelyben Orbán Viktort penészes házban "ezeréves tévén" nézik, amelynek vsipketerítő van a tetején

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Fejezzék be a választók megalázását és a folyamatos hazudozást - szólított fel a Tűzfalcsoport, kifejtve,

minden, ami a jobboldalhoz köthető, az a film szerint penészes, főleg azok az újságkivágások, amiken a nekik nem tetsző szereplők láthatóak.

És akkor már ne is beszéljünk arról, hogy a senki által nem ismert, úgynevezett szakértőket dohos pincébe ültették és úgy állítják be, mintha ők egyfajta elnyomott ellenállás sejtjei lennének, akik féltik az életüket, emiatt máshol nem mernek nyilatkozni.

Nevetséges áldozati póz és kampányhergelés az úgynevezett független-objektív Direkt36-tól.