Gárdistamellénytől az uniós csillagokig

A rendezvényen feltűntek a baloldal ismert arcai is. Ott tapsolt lelkesen Jakab Péter, aki a jobbikos gárdistamellénytől eljutott a globalista-baloldali uniós csillagokig, és most ex-Gyurcsányné kampányindítóján demonstrálta az ellenzéki egységet. A sorok között feltűnt a „szexinek szánt” képeiről elhíresült Gréczy Zsolt, valamint a szebb napokat látott, műsorvezetőből politikussá avanzsált Kálmán Olga is.

Ha valaki évekkel ezelőtt azt mondta volna, hogy Jakab Péter a DK kampánynyitóján fog lelkesítő beszédet tartani, senki sem hitt volna neki (Forrás: Facebook/Demokratikus Koalíció)

Ambiciózus programpontok

Az Index beszámolója szerint a DK nem aprózta el a programpontokat:

Azonnal eltörölnék a „rabszolgatörvényt”, visszaadnák a sztrájkjogot, megerősítenék a szakszervezeteket, a minimálbér szintjéig adómentessé tennék a jövedelmeket. Emellett 25–50 százalékos nyugdíjemelést ígérnek, visszaállítanák a svájci indexálást, alkotmányban rögzítenék a nyugdíjat mint alapjogot, és leállítanák Paks II. építését.

Mindez kétségtelenül ambiciózus vállalás egy olyan párttól, amely a túlélésért küzd az ellenzéki térfélen. A „valódi elszámoltatás” ígérete is elhangzott – jelentsen ez bármit. A kampánynyitó tehát egyszerre volt erődemonstráció és identitáskeresés. A kérdés már csak az: a választók is garanciát látnak-e bennük – vagy inkább egy ismerős politikai szereposztást.